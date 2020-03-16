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Москва дала оценку словам Лукашенко о «полыхающей от коронавируса» России

22:31 16.03.2020
Фото с сайта wikimedia.org
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Правительство РФ заявило, что высказывания руководства Белоруссии о ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в России «вызывают недоумение».

В ответ на решение России о закрытии границы между странами президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия «полыхает от коронавируса», а в Белоруссии обстановка относительно спокойная.

«Количество инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России. Утверждение, что "Россия вся полыхает от коронавируса", не соответствует действительности»,— цитирует «Коммерсант» сообщение пресс-службы правительства РФ.

В России зарегистрировано более 90 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.

В понедельник, 16 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Среди них — закрытие границы с Белоруссией.

В ответ на этот шаг Лукашенко заявил, что его озадачило закрытие границы. По его словам, вся Россия «полыхает» от коронавируса, и возникает вопрос, кто от кого должен закрываться. 

Темы: Коронавирус, Россия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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17.03.2020, 10:04
Гость: Можно вопрос?

Вирус - это типичная наночастица. Где "Роснано" с ее нанотехнологиями?
17.03.2020, 10:03
Гость: GorOR

Тебе и нужно, себя не уважать. Если живешь в России, то вали к нам. Мы тебе покажем, что такое настоящая "дермократия". Привет из Европы.
17.03.2020, 09:44
Гость: ВэМ-у

Каким ещё арбидолом? Чесноком натирайтесь, чесноком...
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