В Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек

17:14

До 10 апреля в Москве запрещаются все массовые уличные мероприятия, а в помещениях — с участием более 50 человек в связи с распространением COVID-19. Об этом говорится в указе мэра столицы.

Запрет коснется любых досуговых мероприятий «в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности».

Московские общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения допобразования закроют с 21 марта до 12 апреля на фоне распространения коронавируса, сообщается на сайте Сергея Собянина.

Оперативному штабу по экономическим вопросам также поручено подготовить предложения о поддержке предприятий и организаций, работа которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.

Сообщается, что Минспорт принял решение с 16 марта отменить проведение на территории России всех международных спортивных мероприятий. Запрет продлится до особого разрешения правительства, пишет РИА Новости.