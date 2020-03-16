]]>
]]>
Главная В России Новости

В Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек

17:14 16.03.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

До 10 апреля в Москве запрещаются все массовые уличные мероприятия, а в помещениях — с участием более 50 человек в связи с распространением COVID-19. Об этом  говорится в указе мэра столицы.

Запрет коснется любых досуговых мероприятий «в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности».

Московские общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения допобразования закроют с 21 марта до 12 апреля на фоне распространения коронавируса, сообщается на сайте Сергея Собянина.

Оперативному штабу по экономическим вопросам также поручено подготовить предложения о поддержке предприятий и организаций, работа которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.
Сообщается, что Минспорт принял решение с 16 марта отменить проведение на территории России всех международных спортивных мероприятий. Запрет продлится до особого разрешения правительства, пишет РИА Новости.

Темы: Коронавирус, Москва
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.03.2020, 22:21
Гость: Нашевсе

"Прошу пардону!" Какого лешего госдура с советом фетеранов заседает! Указу не слыхали!?!?
16.03.2020, 21:39
Гость: А в Одессе КРУЧЕ чем в Москве

в Одессе закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.

С полуночи 16 марта 2020 прекращают работу всех учреждений общего пользования, частных или государственных, если там собираются более 10 человек. Ограничительные меры вводят, чтобы предотвратить распространение заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом.

Кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки, другие культурные и развлекательные заведения.
Детские развлекательные центры и клубы, площадки, среди которых и спортивные.
Фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, стадионы.
Зоопарки, водные парки, парки аттракционов.
Все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Торгово-развлекательные центры.
Строительные и другие рынки, кроме продуктовых.
Рестораны, заведения общественного питания.
Закрывают также и другие заведения – "на усмотрение и под личную ответственность руководителя".
За неисполнение предписания – персональная ответственность согласно действующему законодательству Украины.
О прекращении ограничений сообщат отдельным распоряжением городского головы.

К теме Черновцы в условиях усиленного карантина: одиноким будут доставлять еду и лекарства

Молодцы!
А нам впаривают что там одни дураки .
16.03.2020, 20:59
Гость: ДОСТАЛИ!!!!

А на работе людям можно собираться при этом? И в общественном транспорте? да когда этот дурдом закончится? Кстати, как должны учреждения культуры выживать в подобной ситуации? Люди з/п как получать будут и за что? Или в расход их сразу? Идиотизм шагает по планете.
Все комментарии (15)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации