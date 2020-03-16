Названо число коррупционных преступлений при реализации нацпроектов

08:00

Двадцать шесть коррупционных преступлений со стороны чиновников было выявлено специалистами Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России при реализации национальных проектов РФ в 2019 году, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на начальника ведомства, генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко.

По его словам всего за 2019 год было выявлено 1698 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, и 5141 - с их хищением. Совокупный материальный ущерб, причиненный этими преступлениями, составил 17,3 млрд рублей, при этом 9,2 млрд рублей возмещены государству. При реализации нацпроектов выявлено 26 коррупционных преступлений со стороны чиновников, более половины из которых были связаны со взятками.

Курносенко подчеркнул, что борьба с коррупцией по-прежнему остается одним из приоритетных направлений работы ведомства.

"В 2019 году подразделениями нашей службы выявлено 16 732 преступления коррупционной направленности, в том числе в крупном и особо крупном размере - 5492 (на 9,5% больше, чем годом ранее). Организованными группами или ОПС было совершено 754 таких преступления. В рамках уголовных дел арестовано и изъято имущество, а также добровольно погашен ущерб на общую сумму 16,2 млрд рублей", - добавил начальник ГУЭБиПК МВД России, отметив, что по результатам работы сотрудников главка были возбуждены уголовные дела в отношении ряда чиновников высокого уровня: заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края, мэра города Оренбурга, бывшего заместителя главнокомандующего внутренними войсками МВД России, начальника УФСИН России по Липецкой области.