Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу

08:38

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

По данным агентства, возглавит данную группу мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди других участников группы — первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр транспорта Евгений Дитрих, помощник президента Игорь Левитин и другие.

Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в рабочей группе.

По состоянию на 00:00 часов по московскому времени понедельника, в мире насчитывался 162671 человек, инфицированный коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 6446, поправились более 75,5 тыс. человек.

По сравнению с данными на 00:00 воскресенья, число больных увеличилось в мире на 10452 человек, летальных исходов - на 665.

В материковом Китае зарегистрировано 80844 больных (скончались 3199), Италии - 24747 (1809), Иране - 13938 (724), Южной Корее - 8162 (75), Испании - 7753 (288), Германии - 4585 (девять), Франции - 4,5 тыс. (120), США - 2794 (56), Швейцарии - 2,2 тыс. (11), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера - 1528 (31), Великобритания - 1372 (35), Норвегии - 1090 (три).

Кроме этого, случаи заражения коронавирусом зафиксированы еще в 131 одной стране и районе мира.