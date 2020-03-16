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Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу

08:38 16.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

По данным агентства, возглавит данную группу мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди других участников группы — первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр транспорта Евгений Дитрих, помощник президента Игорь Левитин и другие.

Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в рабочей группе.

По состоянию на 00:00 часов по московскому времени понедельника, в мире насчитывался 162671 человек, инфицированный коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 6446, поправились более 75,5 тыс. человек.

По сравнению с данными на 00:00 воскресенья, число больных увеличилось в мире на 10452 человек, летальных исходов - на 665.

В материковом Китае зарегистрировано 80844 больных (скончались 3199), Италии - 24747 (1809), Иране - 13938 (724), Южной Корее - 8162 (75), Испании - 7753 (288), Германии - 4585 (девять), Франции - 4,5 тыс. (120), США - 2794 (56), Швейцарии - 2,2 тыс. (11), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера - 1528 (31), Великобритания - 1372 (35), Норвегии - 1090 (три).

Кроме этого, случаи заражения коронавирусом зафиксированы еще в 131 одной стране и районе мира.

Темы: Коронавирус, Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.03.2020, 13:29
Гость: stalker

"Россия это и есть Москва". Вот именно так многие москвичи и думают. Судя по вашему комментарию вы к этой категории и относитесь. Только вот мы в провинции так не считаем. Для нас Москва еще не вся Россия. Да и с половиной населения в Москве вы перегнули. Но, если нашим властям хочется считать также как и вам, то вот пусть себе и командуют в своей отдельно взятой России в пределах города Москвы. А мы без них прекрасно проживем. Все равно от них пользы регионам как от быка молока. Только тянуть из регионов и могут.
16.03.2020, 12:11
Гость: Проснись друг

Чудак, так в Москве половина всей страны и десятая часть ближнего зарубежья собрана. Напротив моего окна строят две башни высотой 30 этажей и так по всей Москве на ликвидированных Собяниным промышленных площадках. Россия это и есть Москва, а ее площадь Медведев увеличил больше чем в два раза. Не удивлюсь если олигархи назначат его в скором будущем президентом России.
16.03.2020, 10:47
Гость: Lelik

А вирусологи-эпидемиологи в этой рабочей группе есть ?
Так какого ... они там навырабатывают, очередное ИБД бездарных путинских чиновников.
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