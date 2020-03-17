]]>
]]>
Главная В России Новости

Песков назвал несистемную оппозицию в России маргинализированной

14:24 17.03.2020
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несистемная оппозиция в стране маргинализирована и не демонстрирует способности к объединению. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Есть люди, которые таковыми являются. Есть люди, которые претендуют на то, чтобы быть несистемными оппозиционерами. Можно констатировать, что все они весьма маргинализированы, сегментированы и до сих пор не демонстрировали какой-либо способности для объединения усилий на политическом поприще», - сказал Песков журналистам.

На вопрос журналистов пресс-секретарь также ответил, что «это не задача Кремля — называть несистемных оппозиционеров».

Также пресс-секретарь разъяснил комментарий президента РФ Владимира Путина о том, что политическое сознание граждан выросло за последний год. «Политическое сознание — это так и называется: политическое сознание. То есть это готовность и желание людей участвовать в политической жизни, осуществлять роль каждого отдельно взятого голоса при принятии важных решений. Вот что означает политическое сознание», — сказал он.

Ранее, 17 марта, Путин заявил о росте политического сознания россиян. Он подчеркнул, что правительство «с удовольствием» готово рассмотреть предложения, которые высказывают граждане, а также «разоблачения» членов действующей власти. Однако важно слышать не только критику, но и предложения по решению проблем в стране.

Темы: Деятели российской оппозиции, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.03.2020, 15:17
Гость: Беглый

Браво господин пресс секретарь, Вы достойный представитель этой антинародной власти...
И не расскажите нам, зачем своих же сограждан загнали в кабалу, а кто хоть как то пытается сказать вам про это, вы их или убиваете или в тюрьмы сажаете?
17.03.2020, 14:57
Гость: оффигеть

Соответственно нынешняя олигархическая-воровская власть сплотила народ вокруг себя. На основе какой идее г-н П?Вы грабите народ,а народ у самого себя как будет воровать?
17.03.2020, 14:57
Гость: ав

Московская обл
Максимальная пенсия 16 тыс руб
3х комнатная квартира стоит в месяц жкх 12тыс руб
1комнатная 7-8тыс руб
Г Песков это вы маргинализированы!
ни хрена не видите что вокруг вас.
Золотой телец победил у вас.
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации