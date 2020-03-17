Песков назвал несистемную оппозицию в России маргинализированной

14:24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несистемная оппозиция в стране маргинализирована и не демонстрирует способности к объединению. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Есть люди, которые таковыми являются. Есть люди, которые претендуют на то, чтобы быть несистемными оппозиционерами. Можно констатировать, что все они весьма маргинализированы, сегментированы и до сих пор не демонстрировали какой-либо способности для объединения усилий на политическом поприще», - сказал Песков журналистам.

На вопрос журналистов пресс-секретарь также ответил, что «это не задача Кремля — называть несистемных оппозиционеров».

Также пресс-секретарь разъяснил комментарий президента РФ Владимира Путина о том, что политическое сознание граждан выросло за последний год. «Политическое сознание — это так и называется: политическое сознание. То есть это готовность и желание людей участвовать в политической жизни, осуществлять роль каждого отдельно взятого голоса при принятии важных решений. Вот что означает политическое сознание», — сказал он.

Ранее, 17 марта, Путин заявил о росте политического сознания россиян. Он подчеркнул, что правительство «с удовольствием» готово рассмотреть предложения, которые высказывают граждане, а также «разоблачения» членов действующей власти. Однако важно слышать не только критику, но и предложения по решению проблем в стране.