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Россияне смогут через сайт оформлять больничные листы для карантина

17:06 18.03.2020
Минтруда
© KM.RU, Илья Шабардин
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С 20 марта 2020 года Минтруда вводит новый порядок оплаты больничных листов для россиян, оказавшихся на обязательном карантине после возвращения из стран, в которых были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-2019.

Как сообщает РБК, оформить больничный можно будет подав заявление на сайте Фонда социального страхования и предоставив фото документов, подтверждающих выезд.
Заявление можно подать на себя и всех совместно проживающих работающих граждан.

Такой больничный будет оплачиваться частями. Первую выплату человек получит через 7 календарных дней нахождения на больничном, а вторую - после закрытия листка нетрудоспособности.

Отмечается, что больничный будет оплачиваться из средств ФСС (работодателям не придется отвлекать собственные оборотные средства).

При этом в ведомстве подчеркнули, что электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и его бумажный аналог.

Медицинские организации получат право оформлять больничные в дистанционной форме без очного осмотра пациента.

Напомним, все туристы, вернувшиеся из Китая, Ирана, Южной Кореи, США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, должны оставаться дома в течение 14 дней. Карантин также должны соблюдать и те, кто проживает с ними в одной квартире.

Темы: Коронавирус, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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18.03.2020, 19:11
Гость: ВЫП

Я ТАКИ ДУМАЮ ЧТО ПРОЩЕ ИХ УВОЛИТЬ...
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