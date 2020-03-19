Аэропорт Шереметьево закрывает два терминала

16:24

С 20 марта аэропорт Шереметьево закрывает терминалы E и C, заявил в эфире «Россия-24» заместитель гендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов. Все рейсы из этих терминалов будут перенесены в D и F.

По словам Кайгородова, в данный момент весь персонал аэропорта оснащен средствами защиты. В терминалах проведены мероприятия пр проверке систем вентиляции, сотрудникам розданы дезинфицирующие средства, маски и другие необходимые расходные материалы. «Проведен инструктаж по защите персонала по рекомендациям Роспотребнадзора», — добавил он.

Ранее в целях борьбы с распространением коронавируса были отменены большинство рейсов из России в страны Европы, а также в Китай и США. С 18 марта правительство РФ закрыло иностранцам въезд в страну.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса были выявлены в китайской провинции в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19. Накануне глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что общее число инфицированных по всему миру уже превысило 200 тысяч человек. В некоторых странах в связи с этим введен режим чрезвычайного положения.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 147 случаев заболевания. Большая часть инфицированных находится в Москве. Во многих регионах РФ из-за угрозы распространения вируса введен режим повышенной готовности.