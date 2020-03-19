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Аэропорт Шереметьево закрывает два терминала

16:24 19.03.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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С 20 марта аэропорт Шереметьево закрывает терминалы E и C, заявил в эфире «Россия-24» заместитель гендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов. Все рейсы из этих терминалов будут перенесены в D и F.

По словам Кайгородова, в данный момент весь персонал аэропорта оснащен средствами защиты. В терминалах проведены мероприятия пр проверке систем вентиляции, сотрудникам розданы дезинфицирующие средства, маски и другие необходимые расходные материалы. «Проведен инструктаж по защите персонала по рекомендациям Роспотребнадзора», — добавил он.

Ранее в целях борьбы с распространением коронавируса были отменены большинство рейсов из России в страны Европы, а также в Китай и США. С 18 марта правительство РФ закрыло иностранцам въезд в страну.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса были выявлены в китайской провинции в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19. Накануне глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что общее число инфицированных по всему миру уже превысило 200 тысяч человек. В некоторых странах в связи с этим введен режим чрезвычайного положения.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 147 случаев заболевания. Большая часть инфицированных находится в Москве. Во многих регионах РФ из-за угрозы распространения вируса введен режим повышенной готовности.  

Темы: Коронавирус, Аэропорт Шереметьево
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.03.2020, 23:27
Гость: личный опыт

Правильное решение, но недостаточное.
Стопудово сатанинская пиндосня не просто изобрела этот адский вирус, что бы уязвить Китай, но и имеющий отдаленные последствия для здоровья. Поэтому очень важно развернуть возле аэропортов системы ПВО, что бы сбивать самолеты, наполненные разного рода заразнобольными, которые ломанутся в Россию, как одну из последних не зараженных стран.
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