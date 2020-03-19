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Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках

16:34 19.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, население увидит улучшение уже к следующему понедельнику. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе визита на завод антисептиков Sanitelle, сообщает РИА «Новости».

«В аптеках, мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы также примерно к понедельнику следующей недели», — сказал Мантуров.

По его словам, промышленность России способна обеспечить потребность населения в этом товаре. Министр отметил, что дефицит сложился из-за того, что объем потребления кратно превышает количество завозимых в аптеки и торговые объекты антисептиков.

Ранее в ходе встречи с министром целый ряд предприятий - «Арнест», «Биотек» и другие - заявили о готовности увеличить мощности, запустить новые линии и площадки, чтобы удовлетворить возросший спрос. В частности, компания «Биотек» предложила поставлять бесспиртовые антисептики в большой таре, чтобы исключить возможность случайных пищевых отравлений.

Темы: Коронавирус, Россия, Аптеки и лекарства в России, Министерство промышленности и торговли РФ
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Комментарии читателей
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19.03.2020, 23:37
Гость: личный опыт

Каждый раз, когда слышу фамилию Мантуров, удивляюсь, почему он еще не на Колыме, где выступает перед умками, в перерывах заготовки ягеля для северных оленей.
19.03.2020, 20:47
Гость: -------

"Спад дефицита"..., это на каком языке сказано ?

Цена на хлеб не увеличилась, просто по многочисленным просьбам трудящихся вес буханки хлеба уменьшили.

70 процентов россиян относится к среднему классу.

Продолжать дальше цитировать ?

Кому эта дурь адресовывается, где та целевая аудитория кто это воспринимает ?
19.03.2020, 19:59
Гость: После

тридцатилетнего разгрома промышленности
Ельциным, Путиным, Медведевым герой Мантуров
за неделю все восстановит. Не смешите народ,
выражаться бесполезно, вас только поганой метлой
гнать надо.
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