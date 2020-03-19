Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках

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Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, население увидит улучшение уже к следующему понедельнику. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе визита на завод антисептиков Sanitelle, сообщает РИА «Новости».

«В аптеках, мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы также примерно к понедельнику следующей недели», — сказал Мантуров.

По его словам, промышленность России способна обеспечить потребность населения в этом товаре. Министр отметил, что дефицит сложился из-за того, что объем потребления кратно превышает количество завозимых в аптеки и торговые объекты антисептиков.

Ранее в ходе встречи с министром целый ряд предприятий - «Арнест», «Биотек» и другие - заявили о готовности увеличить мощности, запустить новые линии и площадки, чтобы удовлетворить возросший спрос. В частности, компания «Биотек» предложила поставлять бесспиртовые антисептики в большой таре, чтобы исключить возможность случайных пищевых отравлений.