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Правительство допустило усиление ограничений из-за вируса

13:53 19.03.2020
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Ограничительные меры, связанные с противодействием распространению коронавируса, могут быть усилены в России при необходимости. Такое сообщение опубликовано 19 марта на официальном сайте правительства РФ.

«Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры», — говорится в сообщении.

К ним относятся «сокращение и отмена массовых спортивных, культурных мероприятий, проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями, включая дезинфекцию помещений и обеспечение соответствующего режима труда работников».

Существующие требования по изоляции и жесткому медицинскому наблюдению в отношении лиц, прибывших из других стран, и контактирующих с ними граждан, сохраняются.

Общее число зараженных коронавирусом в России накануне достигло 147 человек. За сутки было зарегистрировано 33 новых подтвержденных случая инфицирования, в том числе 31 в Москве и еще по одному в Новосибирской и Томской областях.

Темы: Коронавирус, Россия, Правительство России
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Комментарии читателей
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19.03.2020, 16:58
Гость: " Нэ какой ты нэ камандыр Володя " , а просто репродуктор

Все делается тупо и бездарно. Очаг в Китае. Первые обнаруженные больные двое из Китая и их уже выписали. Не Китай для России источник эпидемии, а граждане самой России, прилагателного подходящего не подберу как их назвать, этих граждан. А Россия, если бы у нее были руковдителями не Путин, Мишустин, Воробьев и Матвиенко, вообще могла избежать переноса эпидемии на ее территорию. Нужно было принять простейшие административные меры. На паспортном контроле с каждого выезжающего туриста подписку.
" Об опасности заражения короновирусом предупрежден. В случае введения карантина и закрытия границ в государстве пребывания или в РФ , вопрос возвращения в РФ беру на себя. По прибытии в РФ согласен на 15 дневный карантин в закрытой зоне. Об ответственноси за распространение вируса предупрежден. Подпись полностью, число. "
Все. Не нужно тратить миллиарды, а просто взять с выезжающих туристов подписку. Уверяю вас половина точно не поехалв бы, а идиотам туда и дорога
Всю заразу притащили именно идиоты через аэропорты...
19.03.2020, 14:09
Гость: Старый евrей

А что еще запамятовали запретить под шумок? Ах, да, действительно нужное народу РФ, никто делать не станет. К примеру: новый КоАП! Ау!
19.03.2020, 14:07
Гость: Главное

запретить митинги и интернет.
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