Правительство допустило усиление ограничений из-за вируса

13:53

Ограничительные меры, связанные с противодействием распространению коронавируса, могут быть усилены в России при необходимости. Такое сообщение опубликовано 19 марта на официальном сайте правительства РФ.

«Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры», — говорится в сообщении.

К ним относятся «сокращение и отмена массовых спортивных, культурных мероприятий, проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями, включая дезинфекцию помещений и обеспечение соответствующего режима труда работников».

Существующие требования по изоляции и жесткому медицинскому наблюдению в отношении лиц, прибывших из других стран, и контактирующих с ними граждан, сохраняются.

Общее число зараженных коронавирусом в России накануне достигло 147 человек. За сутки было зарегистрировано 33 новых подтвержденных случая инфицирования, в том числе 31 в Москве и еще по одному в Новосибирской и Томской областях.