Пригожин потребовал завести уголовное дело на Обаму

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Владелец кейтеринговой компании «Конкорд» Евгений Пригожин потребовал от американского генпрокурора Уильяма Барра возбудить уголовные дела в отношении экс-президента Барака Обамы, а также руководителей Минюста США, парламентариев и дипломатов за незаконное преследование его компании.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обращение предпринимателя.

«Настоящим письмом требую возбудить уголовные дела в отношении группы неустановленных лиц, в число которых входит бывший Президент США Барак Обама, высшие должностные лица Министерства юстиции США, члены Конгресса и Сената, а также бывшие и действующие сотрудники Государственного департамента США», - заявил бизнесмен.

Пригожин считает, эти лица «вступив в сговор, своими неправомерными действиями, фальсификацией документов и доказательств добились незаконного возбуждения уголовного дела" против "Конкорда", чтобы опорочить компанию, его лично и Российскую Федерацию.

16 марта суд округа Колумбия по предложению Минюста США снял обвинения с компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" из опасений, что в суде могут быть оглашены секретные данные об источниках спецслужб и методах расследования.

В ходатайстве обвинения говорилось, что "Конкорд" целенаправленно и агрессивно пытался использовать судебную систему для того, чтобы добыть информацию о том, как США выявляют и предотвращают иностранное вмешательство в выборы».

Представитель Минюста США отметил, что вместо попыток защищать себя, «Конкорд» использовал судебный процесс для того, чтобы получить от прокуроров конфиденциальную информацию, которую можно использовать для организации информационной кампании против США.

По мнению Пригожина, решение суда означает, что выдвинутые против «Конкорда» обвинения являются ложными. Он сообщил о намерении выдвинуть от имени компании иск против США на $50 млрд.

Напомним, два года назад три компании и 13 россиян обвинялись во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Этими компаниями стали Агентство интернет-исследований (так называемая «фабрика троллей»), «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг». По мнению спецпрокурора Роберта Мюллера, они участвовали в организации кампании в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение в период предвыборной кампании в США.