«Ворошить палкой в муравейнике»: что стоит за словами Путина о 70% среднего класса в России

Слова Владимира Путина о том, что якобы 70% населения России можно причислить к среднему классу, вызвали оправданно бурную реакцию в обществе

Фото с сайта kremlin.ru

О прослойке так называемого среднего класса в России можно было на полном серьезе говорить лет 15 назад, когда цена нефти приближалась к 100 долларам за баррель, а рядовая зарплата в большом городе к 1000 долларам в месяц. Когда можно было позволить себе съезить пару раз год на отдых, отложить 10-15 тысяч на черный день и оплатить свадьбу или банкет к защите диссертации без влезания в долги. Но сейчас?...

Между тем, президент Владимир Путин заявил на днях в интервью ТАСС, что более 70% граждан России относятся к среднему классу, ссылаясь при этом на методику оценки Всемирного банка. А эта методика подразумевает, что к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», - заявил Путин.

Напомним, что в России МРОТ составляет сейчас 12 130 рублей, а значит зарплата счастливого представителя среднего класса должна составлять тысяч 18. «Он [средний класс] у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать [его] доходы», - уверенно констатировал Путин. При этом он оговорился , что «средний класс в каждой стране разный» и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США.

Комментарии, как говорится, излишни, но всё же нашлись эксперты, которые попытались оправдать президента тем, что его элементарно «подставили». «В первую очередь президента подвели его советники и спичрайтеры, которые готовили тезисы для интервью, - заявил в интервью «Свободной прессе» директор Института свободы, член бюро президиума партии «Родина» Федор Бирюков. - Они подсунули ему совершенно абстрактный тезис Всемирного банка, который не применим к социально-экономическому положению современной России. Про эти «полтора раза выше МРОТа» надо было просто забыть, а странные люди, занимающиеся пиаром главы государства, наоборот — подсунули ему такую пустышку в самый неподходящий момент».

Однако и Федор Бирюков признает, что всерьез обсуждать характеристики среднего класса, исходя из данной системной ошибки, просто бессмысленно. «Разумеется, средний класс — это люди с приличным и стабильным уровнем дохода. Которые имеют определенные сбережения, а не работают тупо от зарплаты до зарплаты, периодически влезая в мелкие и крупные долги из-за хронического безденежья. Средний класс — это уверенная в себе буржуазия, хорошо знающая себе цену, придерживающаяся своих определенных гражданских позиций. Также у среднего класса должны быть свои вполне понятные политические интересы, представленные в парламенте. Даже из этих нескольких характеристик становится очевидно, что до среднего класса в России дотягивает отнюдь не 70%, а гораздо меньше. Большинство же россиян даже в крупных городах и относительно благополучных регионах болтаются между пролетариатом и люмпен-пролетариатом. Им нечего терять, кроме своих долгов».

Экономист и биржевой аналитик Степан Демура заметил, что на самом деле доход представителя среднего класса в полтора раза должен превышать средний доход по стране, а не от прожиточного минимума. «А у нас по статистике 50% - 60% населения ничего кроме еды и базовой одежды себе позволить не могут, - посетовал он в беседе с «Новыми известиями». – А больше 30% не могут себе позволить сезонную обувь. Я не понимаю, что у президента в голове. Или у тех, кто ему это пишет. Не могу себе представить. У нас МРОТ чуть меньше 200 долларов. А в Китае у рабочих минимальная зарплата 500 долларов и они не относятся к среднему классу. О чём можно говорить? Наша страна находится в очень тяжёлом положении».

Однако, по крайней мере, друг за друга представители элит пока стоят горой. Президента попытался оправдать его пресс-секретарь Дмитрий Песков, туманно сославшись на то, что нужно вникнуть в нюансы после того, как журналисты отметили, что по методике Всемирного банка средний класс — это домохозяйство, которое потребляет в полтора раза больше шкалы уровня бедности. «Нужно разобраться. Мы обязательно это проверим. Я сейчас не могу сходу ответить, но это интересное замечание, мы обязательно это проверим, — сказал пресс-секретарь. - Мы не можем в Кремле определить эту сумму, эта сумма рассчитывается на основе целого множества параметров».

Руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева совершенно не удовлетворили такие объяснения Пескова. «Наше терпеливое, ко всему привычное население создало условия, в которых работающие на власть люди уже не считают нужным думать, - заметил Калачев в интервью НСН. – Есть исполнительская дисциплина, есть медиаплан, он реализуется, что ещё надо? Вообще, Пескову хорошо бы задать этот вопрос. На то он и пресс-секретарь президента, чтобы подобные вещи не выходили тогда, когда это выглядит, как тушение пожара керосином».

Параллельно Константин Калачев предложил еще один здравый критерий определения среднего класса – наличие загранпаспортов. «У нас в стране только 30% населения имеют загранпаспорта, - возмущается политолог. – По опросам, свыше 60% ни разу не выезжали за рубеж. У нас 20% не имеет собственных квартир. Говорить, что средний класс — это те, кто получает по нынешнему курсу чуть более 200 долларов — это всё равно, что поворошить палкой в муравейнике».