]]>
]]>
Главная В России Новости

ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены для эвакуации россиян

12:56 20.03.2020
Материалы по теме:

Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" снизить цены и обеспечить доступность рейсов для россиян, пытающихся вернуться в страну в условиях карантинных мер, принятых странами для сдерживания коронавирусной пандемии.

Как пишет РИА Новости, в ведомстве указали "Аэрофлоту" на "исключительное положение" по вывозу граждан России из других стран.

"ФАС России требует от ПАО "Аэрофлот" незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечении доступности рейсов. При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна", - заявили в ФАС.

В ведомстве отметили, что компенсировать перегон пустых самолетов за россиянами в другие страны можно не за счет стоимости авиабилетов, а "путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении".

Многие страны на фоне распространения коронавируса ограничили авиасообщение. Перевозчики отменили большое количество рейсов, некоторые государства закрыли границы. В этих условиях страны вынуждены эвакуировать своих граждан, оказавшихся за границей.

Темы: Коронавирус, Аэрофлот, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.03.2020, 14:12
Гость: Ну-ну

"исключительное положение" - а вообще обязаны ли экипажи лететь в эпицентры эпидемии, а потом находится с потенциально зараженными пассажирами несколько часов в закрытом пространстве??
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации