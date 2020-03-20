ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены для эвакуации россиян

12:56

Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" снизить цены и обеспечить доступность рейсов для россиян, пытающихся вернуться в страну в условиях карантинных мер, принятых странами для сдерживания коронавирусной пандемии.

Как пишет РИА Новости, в ведомстве указали "Аэрофлоту" на "исключительное положение" по вывозу граждан России из других стран.

"ФАС России требует от ПАО "Аэрофлот" незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечении доступности рейсов. При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна", - заявили в ФАС.

В ведомстве отметили, что компенсировать перегон пустых самолетов за россиянами в другие страны можно не за счет стоимости авиабилетов, а "путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении".

Многие страны на фоне распространения коронавируса ограничили авиасообщение. Перевозчики отменили большое количество рейсов, некоторые государства закрыли границы. В этих условиях страны вынуждены эвакуировать своих граждан, оказавшихся за границей.