Генпрокуратура не выявила особой жестокости в деле историка Соколова

09:53

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, пишет ТАСС сл ссылкой на его адвоката Александра Почуева.

"Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова. Особой жестокости, надругательств над телом жертвы не установлено. Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв", - заявил адвокат.

Согласно обвинительному заключению, Соколов совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности.

"Согласно обвинительному заключению, преступление Соколовым О. В. совершено в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности, при этом его действия, направленные на умышленное причинение смерти Ещенко А. О., не связаны с нахождением Соколова в состоянии необходимой обороны либо с превышением ее пределов", - говорится в заключении Генпрокуратуры.

Отмечается, что вопрос об этапировании из Москвы в Петербург Соколова, который на данный момент находится в столичном СИЗО, решится в течение недели. Суд в Петербурге может начать рассматривать дело без личного присутствия историка, он будет участвовать по видеоконференцсвязи, отмечал Почуев. Защитник не исключает, что это связано с мерами, предпринятыми из-за коронавирусной инфекции.