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Генпрокуратура не выявила особой жестокости в деле историка Соколова

09:53 20.03.2020
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, пишет ТАСС сл ссылкой на его адвоката Александра Почуева. 

"Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова. Особой жестокости, надругательств над телом жертвы не установлено. Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв", - заявил адвокат.

Согласно обвинительному заключению, Соколов совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности.

"Согласно обвинительному заключению, преступление Соколовым О. В. совершено в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности, при этом его действия, направленные на умышленное причинение смерти Ещенко А. О., не связаны с нахождением Соколова в состоянии необходимой обороны либо с превышением ее пределов", - говорится в заключении Генпрокуратуры.

Отмечается, что вопрос об этапировании из Москвы в Петербург Соколова, который на данный момент находится в столичном СИЗО, решится в течение недели. Суд в Петербурге может начать рассматривать дело без личного присутствия историка, он будет участвовать по видеоконференцсвязи, отмечал Почуев. Защитник не исключает, что это связано с мерами, предпринятыми из-за коронавирусной инфекции.

Темы: Расследование преступлений в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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20.03.2020, 18:57
Гость: юстас

100% брешут! 20 лет у власти, когда вся россия погрязла в коррупции, когда мафия так и наровит удушить народ ,может находиться только безупречно кристальный и самый человечный человек.
20.03.2020, 18:56
Гость: В2831

Всю Генпрокуратуру РФ-в отставку!С Соколовым и его адвокатом, сделать то же,что он сделал со своей жертвой! Вот так будет справедливо!
20.03.2020, 18:29
Гость: алексу..

И сомнений в этом НЕТ!Везде и всюду "свои людишки",отсюда же НЕКОМУ СПРОСИТЬ ЗА ВОРОВСТВО И "распилы"госсредств("везде воруют"),взрывы,пожары,убийства
россиян,сами "следаки","прокуроры",...."по темя" в "дерьме" и коррупции,но они бы "не баловали" ,если бы не было "дозвола"и беспрепятственного выезда "жить в Лондон".Конечно ,"по пацански",надо освободить в зале суда,извинится и выплатить "неустойку",за "моральный ущерб".Кстати в Штатах ,у которого "не выявили","сработал" бы "электропроводником" или "лабораторным испытателем".Но "питерские"уже "на Москве" 20 лет "шишку держат",так что упырю и "мяснику" есть шанец вывернутся.
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