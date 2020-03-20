В Госдуме призвали ограничить рост цен на гречку

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Депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) призвал Минпромторг повлиять на стоимость продуктов "кризисной корзины", цены на которые резко возросли на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Как пишет РИА Новости, соответствующее письмо парламентарий направил главе ведомства Денису Мантурову.

В письме отмечается, что паника, вызванная информацией о пандемии коронавирусной инфекции, привела к росту потребительского спроса не только на некоторые лекарства и сопутствующие медицинские товары, но и на продукты так называемой "кризисной корзины" — гречневую крупу, рис, макаронные изделия, соль, сахар, спички и так далее.

Однако повышенный спрос на данные категории товаров вызвал рост цен на них. В связи с этим, сообщает парламентарий, в его адрес приходят многочисленные сообщения от жителей регионов.

"Вместе с ценами на продукты растут и цены на их доставку, тем самым поднимая стоимость доставленной продукции в Москву ещё выше, что в свою очередь, даёт очередной толчок росту цен в субъектах. Разорвать этот замкнутый круг можно только немедленной остановкой роста стоимости "кризисной корзины", — считает депутат, добавляя, что дефицита товаров этой категории повышенного спроса в России нет.

Однако отдельные ритейлеры и коммерсанты, спекулируя на человеческой панике, начинают необоснованно поднимать цены, искусственно создавая ажиотаж в связи с якобы возможным кризисом.

"Опасность подобных спекуляций заключается ещё и в том, что повышение цен на продукты начинает двигаться от столицы в регионы, лишая граждан возможности приобрести самое необходимое. Так, цена за килограмм гречки в Москве, взвинченная до уровня 250 рублей сделает крупу дорогой для жителей мегаполиса, но абсолютно непосильной для населения большинства регионов", — пояснил депутат.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Во всем мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 государствах, более 8,6 тысячи умерли.

В России, по последним данным, 199 заболевших, пять человек вылечились.