Двоюродный племянник Путина решил пойти в политику

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Роман Путин, сын Игоря Путина (двоюродный брат президента России), который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка (у всех банков в настоящее время отозваны лицензии), заявил о намерениях создать собственную политическую партию на базе движения «Люди дела».

Как сообщает «Столетие», бизнесмен стал председателем движения, а в совет, помимо других предпринимателей и юристов, вошли ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина и президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазос Цилфидис.

По словам Романа, основная задача партии - пройти на выборы в Госдуму. «Мы хотели бы содействовать власти в ее позитивных начинаниях, политику президента [Владимира Путина] мы полностью поддерживаем», – заявил Роман Путин.

Что касается финансирования, то предприниматель заявил, что лично готов потратить на организацию съезда около 2-3 млн рублей, а остальное «донесут партнёры».

Роман Путин работал в ФСБ, а затем занимал пост советника мэра Рязани по безопасности. Покинув госслужбу, он занимался консультациями крупных финансово-промышленных групп и губернаторов.