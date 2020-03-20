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Двоюродный племянник Путина решил пойти в политику

16:32 20.03.2020
Роман Путин. Фото с сайта wikimedia.org
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Роман Путин, сын Игоря Путина (двоюродный брат президента России), который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка (у всех банков в настоящее время отозваны лицензии), заявил о намерениях создать собственную политическую партию на базе движения «Люди дела».

Как сообщает «Столетие», бизнесмен стал председателем движения, а в совет, помимо других предпринимателей и юристов, вошли ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина и президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазос Цилфидис.

По словам Романа, основная задача партии - пройти на выборы в Госдуму. «Мы хотели бы содействовать власти в ее позитивных начинаниях, политику президента [Владимира Путина] мы полностью поддерживаем», – заявил Роман Путин.

Что касается финансирования, то предприниматель заявил, что лично готов потратить на организацию съезда около 2-3 млн рублей, а остальное «донесут партнёры».

Роман Путин работал в ФСБ, а затем занимал пост советника мэра Рязани по безопасности. Покинув госслужбу, он занимался консультациями крупных финансово-промышленных групп и губернаторов.

Темы: Государственная Дума РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.03.2020, 23:50
Гость: Да, уж...

На 17 "косарей" в месяц такую "пачку" не наешь.
20.03.2020, 23:19
Гость: Макар

Хоть бы ктонить положительный коментарий оставил...нет...
20.03.2020, 22:27
Гость: Покинув госслужбу,

он занимался консультациями крупных финансово-промышленных групп и губернаторов.
-- Это, типа, его ФСБ пристраивало к разным бизнесменцам на "кормление", что-ли?
Нихрена не делаю, только деньги платят?
Насчет чего этот .... мог их "проконсультировать"?
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