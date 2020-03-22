Вопрос дня: какой вирус поразил правительство России?

17:41

Уже всему миру становится очевидным, что последствием коронавируса в развитых странах станут обвальное падение производства и сферы услуг.

А также безработица и коллапс целых отраслей экономики. Правительства Германии, Франции, США, Канады в экстренном режиме пытаются вырабатывать контрмеры. А что делают наши министры?

Cовещание по экономическим вопросам. Фото с сайта Правительства России

Начнем с воскресной новости от "Немецкой волны":

"Власти Германии готовят комплексный пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии легочного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Среди прочего, он предусматривает дополнительные бюджетные ассигнования на поддержку самозанятых граждан, а также малых и микропредприятий, заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в субботу, 21 марта".

Из этого сообщения следует, что глава финансового ведомства и его коллеги по федеральному правительству Германии работают по выходным, пытаясь в пожарном порядке поменять экономическую политику страны, внести поправки в бюджеты разных министерств и ведомств.

При этом масштаб финансовых вливаний - огромен! Читаем дальше:

"На эти цели могут направить до 50 млрд евро... Документ должен быть одобрен федеральным кабинетом министров 23 марта. Он предусматривает еще 400 млрд евро для покрытия обязательств компаний и 100 млрд евро - для специальных программ немецкого банка развития KfW.Кроме того, власти готовят пакет мер социальной поддержки населения. Так, Берлин намерен упростить доступ к социальному пособию по безработице Hartz-IV, а также запретить арендодателям расторгать договоры с квартиросъемщиками из-за задолженности в период пандемии".

Таким образом, не считая специальных социальных программ (пока, наверное, их не успели просчитать в евро), первоочередные затраты Германии на поддержку экономики составят 550 миллиардов евро. В российской валюте - это 4 триллиона 700 миллиардов рублей.

Для сравнения: военный бюджет России на 2020 год составляет около 2 (двух) триллионов рублей. А вот меры помощи немецкой экономике из-за коронавируса - в 2,5 раза больше!

Может быть, немцы настолько богаты, что готовы не глядя тратить полтриллиона евро?

Ничего подобного! Бюджет Германии на 2020 года составляет 362 миллиарда евро.

И это что же получается? "Поствирусная" поддержка экономики и социума в полтора раза больше годового бюджета ведущей страны ЕС? Именно так! Ведь скорее всего, она рассчитана не на один год.

Заявляя эти гигантские цифры, Минфин Германии дает понять и бизнесу, и населению, что власть ЗНАЕТ о грядущих проблемах, что власть НЕ ОСТАВИТ страну наедине с надвигающейся бедой. Поэтому не стоит склеивать ласты и паниковать.

Если же прогуглить тему, то выясняется, что и правительства Англии, Канады, США и ряда других стран заняты выработкой аналогичных мер. И тоже - работают без выходных, не забывая информировать народы о своих планах и решениях.

А что же наш Белый дом? Чем отчитался в предыдущие дни?

Да почти ничем.

Вчера в Торгово-промышленной палате (ТПП) заявили, что около трех миллионов предпринимателей могут прекратить работу, если ситуация с распространением вируса затянется. Под угрозой безработицы оказались более 8,6 млн человек.

По данным опроса ТПП в регионах, каждое третье предприятие малого бизнеса полагает, что при снижении спроса сможет продержаться всего только один квартал. Половина их владельцев признают, что снова открыть бизнес в ближайшее время они уже не смогут.

По идее, угроза получить 8,6 миллиона безработных, резкое снижение налоговых и акцизных платежей в бюджет, а в итоге и социальную катастрофу образца 1991 года просто обязана мобилизовать правительство, Думу, губернаторов на экстренную работу без выходных и праздников, переверстку бюджетов, открытие "кубышек" и заначек и пересмотр всех необязательных и сомнительных в кризис трат, в том числе и на военные цели.

Однако в ответ мы видим лишь разовые, копеечные меры.

Так, по решению правительства пандемию уже планируют признать форс-мажором при госзакупках. По другим контрактам предприниматели тоже могут избежать неустоек и штрафов, но только в том случае, если им удастся доказать, что именно коронавирус или его последствия помешали выполнить обязательства перед заказчиками.

Глава правительства Михаил Мишустин объявил о введении российским правительством трехмесячного моратория для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, а также об отсрочке уплаты арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество.

Также правительство дало рекомендацию банкам о реструктуризации кредитов физических лиц. Кроме того, были названы такие меры, как поддержание доступности ипотеки, снижение регуляторной, надзорной нагрузки на финансовые организации.

И это - все, что способна предложить власть? А если только это, то сколько оно стоит в рублях?

На днях называлась сумма в 300 миллиардов рублей. Сегодня - на фоне затрат западных стран - понятно, что 4 миллиарда долларов - это сущие копейки, которых никто из реальных жертв кризиса в России и не увидит.

Ранее своим мнением о подобных мерах поддержки в отношении конкретно малого бизнеса в России в беседе с "Новыми Известиями" поделился управляющий партнёр "Management Development Group" Дмитрий Потапенко, заявив, что требуется не отсрочка, а отмена всех налогов для малого бизнеса, минимум вплоть до 1 июля.

"Причём обнулять задним числом, начиная с 1 января 2020 года. У нас, пока разработают меры, закончится любая эпидемия. А бизнес, понятно, сдохнет. Я предполагаю, что закроется до 70% малых предприятий", - полагает эксперт.

"Разорятся очень многие. То, что предложило правительство – мораторий на страховые выплаты – это имитация бурной деятельности. Они ещё бы написали, что водителям маршруток разрешено не класть коврики на пол. Так можно составить длинный список того, что якобы можно сделать", - считает Дмитрий Потапенко.

Можно, конечно, считать Потапенко почти оппозиционным краснобаем, который в своих многочисленных радиоэфирах ради красного словца не пожалеет и отца.

Но что-то подсказывает, что в данном конкретном случае прав скорее Потапенко, нежели Силуанов и прочие сладкоголосые спикеры от власти, обещающие инфляцию по итогам года не выше 4 процентов и сытую жизнь за счет ранее накопленных резервов на 10 лет вперед.

Ребята, вы серъезно верите в эту ахинею? И что деньги из резервных фондов дойдут до какого-нибудь торговца одеждой, разоренного из-за коллапса розничной торговли? И еще до миллионов людей, так или иначе завязанных на потребительский спрос, падающий со скоростью новейшей гиперзвуковой ракеты?

Так что, ребята и девчата-министры, пора вам вылезти из дворцов, вилл и особняков, покинуть винные погреба и бани с персональными бассейнами (судя по декларациям, у вас этого добра навалом) и сочинить ПОНЯТНУЮ ОБЩЕСТВУ программу выхода из экономического и социального коллапса.

А если не сделаете, то не говорите потом, что у вас какая-то там пятая или десятая колонна виновата...

НЕОБХОДИМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Для информирования граждан публикуем полный текст документа "О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития" от 17 марта 2020 года. Попробуйте найти в нем хотя бы одну цифру затрат, на которые наше правительство готово расщедриться во имя пострадавших в кризис.

Итак:

"Правительство и Центральный банк Российской Федерации принимают оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Правительство и Центральный банк благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет обладают достаточным объёмом финансовых ресурсов. Правительство и Центральный банк будут принимать все необходимые для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности меры.

Пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки. Тем не менее некоторые компании уже ощутили на себе воздействие этих факторов. Снижение внешнего спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за границы, волатильность конечного спроса, доступность финансовых средств – всё это оказывает влияние на принимаемые банками и компаниями решения.

Правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики.

Правительство противостоит негативным последствиям мерами бюджетной и экономической политики, Банк России использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и в целом финансового регулирования.

Первоочередными в текущей ситуации являются задачи в сфере здравоохранения. Правительство гарантирует выполнение своих обязательств в этой сфере. Ответственным за действия в этой сфере является оперативный штаб под руководством Голиковой Татьяны Алексеевны.

Экономический пакет

Правительство и Центральный банк при реализации мер реагирования считают приоритетным минимизацию негативного влияния сложившейся ситуации на граждан России. Пакет принимаемых Правительством и Банком России мер направлен на достижение трёх приоритетных задач:

1. Обеспечение финансовой стабильности.

2. Поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики.

3. Поддержка населения и региональных бюджетов.

Ответственным за разработку и реализацию соответствующего пакета мер, мониторинг состояния ключевых отраслей и системообразующих предприятий является оперативный штаб под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Белоусова Андрея Рэмовича.

1. Обеспечение финансовой стабильности

Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.

Банк России продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет использовать регуляторные меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям.

При реализации прочих мер экономического пакета Правительство и Банк России будут исходить из принципа безусловного сохранения финансовой стабильности.

2. Поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики

2.1. Меры в отношении авиационного транспорта и туристической деятельности.

Авиационный транспорт и туризм испытывают в настоящий момент наиболее серьёзное негативное влияние. В том числе из-за ограничений и введённых по всему миру мер в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Правительством уже принято решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях. В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия. Туристические компании временно, до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности.

Банк России предоставил банкам возможность работать с заёмщиками в сфере транспорта и туризма (кредитовать или реструктурировать кредиты) без ухудшения оценок их финансового положения. Со своей стороны Правительство будет предоставлять государственные гарантии в целях реструктуризации и пролонгации кредитов. Эти меры позволят реструктурировать и пролонгировать кредиты, чтобы долговая нагрузка не стала фактором снижения стабильности компаний этих отраслей.

Главной задачей является сохранение ликвидности компаний из этих отраслей и их финансовой устойчивости, чтобы обеспечить их непрерывное функционирование до выяснения долгосрочных перспектив развития ситуации. Дополнительные решения по поддержке отдельных компаний пострадавших отраслей будут приняты в рамках работы специально созданной комиссии.

Банк России также смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования.

2.2. Меры в отношении других отраслей и секторов экономики.

Меры поддержки в первую очередь будут касаться отраслей, оказавшихся под наиболее серьёзным влиянием негативных факторов.

Правительство утвердит обновлённый список системно значимых компаний. Совместно с Банком России создана специальная группа по мониторингу их финансового состояния. Решения о мерах дополнительной поддержки в рамках компаний данного списка будут приниматься оперативным штабом в случае необходимости.

Существующие программы кредитования малых и средних предприятий будут расширены. Правительство приняло решение по расширению программы льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса: снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям и увеличивается размер субсидий. При этом объём субсидирования по кредитам сроком до двух лет увеличивается на один процентный пункт. Также расширяются программы гарантийной поддержки кредитования малых и средних предприятий со стороны Корпорации МСП.

Правительством вместе с региональными властями также будет принято решение о введении отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП – арендаторов государственного или муниципального имущества.

Со своей стороны Банк России также готов снять ограничения по перечню отраслей и повысить финансовую привлекательность своей программы рефинансирования кредитов МСП.

При необходимости Центральный банк будет готов расширить на компании МСП меры по неухудшению оценки их финансового положения, уже объявленные в сфере туризма и транспорта.

В случае появления новых отраслей, испытывающих серьёзные временные трудности, связанные с распространением коронавируса или мерами по ограничению его распространения, Банк России будет готов оперативно распространять на них аналогичные меры по неухудшению оценки финансового положения. Также Банк России в случае необходимости будет готов принимать и другие регуляторные меры, направленные на смягчение подстройки финансовой системы и экономики к новым условиям.

Правительство также приняло решение об изменении подхода к государственным контрактам по поставщикам, попавшим под негативное влияние сложившейся ситуации, в целях неприменения штрафных санкций. Подобный подход будет использован и в отношении штрафных санкций при несоблюдении мер валютного контроля для несырьевого экспорта.

Одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение стабильной работы торговой отрасли. Правительство будет на ежедневной основе оценивать ситуацию и при необходимости будет готово реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Уже также принято решение об обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней «зелёного коридора» по отдельным видам социально значимых товаров.

Государственным компаниям рекомендуется учитывать временный характер сложившейся ситуации при принятии решений по операционным и инвестиционным расходам.

3. Меры по поддержке населения и региональных бюджетов

Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат.

Правительство примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине.

В июле должны начаться выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от трёх до семи лет, которые окажут поддержку семьям в непростой жизненной ситуации.

Правительством не планируется в текущем году сокращение бюджетных расходов относительно запланированного уровня. Министерством финансов в режиме реального времени будет осуществлён мониторинг сбалансированности региональных бюджетов, и по мере необходимости им будет оказана необходимая финансовая поддержка.

Заключение

Полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости. Правительством в рамках бюджетных параметров текущего года может быть использован резерв в 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличен лимит государственных гарантий.

Правительством Российской Федерации при тесном взаимодействии с Банком России и региональными властями будет сделано всё необходимое для стабилизации ситуации, чтобы минимизировать негативные последствия для граждан.

Автор: Сергей Львов