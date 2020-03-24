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Голикова остановила работу ночных клубов и досуговых заведений в регионах

22:19 24.03.2020
Фото с сайта kremlin.ru
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Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила регионам приостановить работу ночных клубов (дискотек), кинотеатров, развлекательных центров, детских игровых комнат, а также иных развлекательных и досуговых заведений. Также в ресторанах, барах и кафе запрещается курение кальянов.

Об этом сообщается в решениях по итогам заседания оперативного штаба, опубликованных на сайте правительства.

Осуществлять контроль за соблюдением ограничений будет Роспотребнадзор совместно с органами исполнительной власти субъектов.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 00:32
Гость: Арбидол

попер.
24.03.2020, 23:42
Гость: Не дают

красиво умереть.
24.03.2020, 23:23
Гость: Сердечник

эти ночные заведения рассадники не только вирусов
Все комментарии (5)
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