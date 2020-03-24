Голикова остановила работу ночных клубов и досуговых заведений в регионах

22:19

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила регионам приостановить работу ночных клубов (дискотек), кинотеатров, развлекательных центров, детских игровых комнат, а также иных развлекательных и досуговых заведений. Также в ресторанах, барах и кафе запрещается курение кальянов.

Об этом сообщается в решениях по итогам заседания оперативного штаба, опубликованных на сайте правительства.

Осуществлять контроль за соблюдением ограничений будет Роспотребнадзор совместно с органами исполнительной власти субъектов.