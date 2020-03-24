ФСБ выявила сеть торговцев краденными данными кредитных карт

11:01

Правоохранительные органы задержали группу из более чем 30 торговцев данными кредитных карт российских и зарубежных банков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что данные были получены в результате взлома учетных записей владельцев счетов.

В преступную группу помимо россиян входили граждане Украины и Литвы. Задержать участников схемы удалось благодаря помощи сотрудников МВД в 11 субъектах РФ: в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, Москве, Петербурге и Севастополе.

По данным ведомства, преступники открыли более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, которые затем использовались злоумышленниками для хищения денег со счетов граждан различных государств, в том числе путем покупки в интернете дорогих товаров.

25 задержанным предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, они арестованы.

При обысках по 62 адресам было изъято более 1 млн. долларов, 3 млн рублей, серверное оборудование, использовавшееся для работы интернет-магазинов, поддельные документы, в том числе российские паспорта, удостоверения сотрудников правоохранительных органов, огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.