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ФСБ выявила сеть торговцев краденными данными кредитных карт

11:01 24.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Правоохранительные органы задержали группу из более чем 30 торговцев данными кредитных карт российских и зарубежных банков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что данные были получены в результате взлома учетных записей владельцев счетов.

В преступную группу помимо россиян входили граждане Украины и Литвы. Задержать участников схемы удалось благодаря помощи сотрудников МВД в 11 субъектах РФ: в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, Москве, Петербурге и Севастополе.

По данным ведомства, преступники открыли более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, которые затем использовались злоумышленниками для хищения денег со счетов граждан различных государств, в том числе путем покупки в интернете дорогих товаров.

25 задержанным предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, они арестованы.

При обысках по 62 адресам было изъято более 1 млн. долларов, 3 млн рублей, серверное оборудование, использовавшееся для работы интернет-магазинов, поддельные документы, в том числе российские паспорта, удостоверения сотрудников правоохранительных органов, огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.

Темы: Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.03.2020, 12:10
Гость: личный опыт

одни хохлы, этнические и по паспорту.
24.03.2020, 11:54
Гость: Старый евrей

Не прошло и столетие. Но, все равно, молодцы.
24.03.2020, 11:46
Гость: Титус

Хорошо бы показать их личины и паспортные данные.
Все комментарии (5)
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