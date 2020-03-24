ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах

12:17

Центробанк РФ рекомендовал российским банкам ограничить выдачу наличных денег в ряде терминалов из-за распространения коронавируса, пишет РИА Новости.

В частности это касается банкоматов, работающих в режиме рециркуляции, так как конструкция таких терминалов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных денег: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.

В рекомендациях ЦБ РФ говорится также о необходимости проводить дезинфекцию банкоматов. Так, прежде чем выдавать наличные клиентам или загружать их в банкоматы, деньги нужно выдержать в банке в течение срока, который гарантирует гибель вируса.

Центробанк также рекомендует при работе с клиентами напоминать им о приоритете именно безналичной формы оплаты товаров и услуг — онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам.

На текущий момент в России общее число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек (262 из них — в столице), 17 выздоровели, порядка 93 тысяч остаются под наблюдением.