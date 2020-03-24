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ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах

12:17 24.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Центробанк РФ рекомендовал российским банкам ограничить выдачу наличных денег в ряде терминалов из-за распространения коронавируса, пишет РИА Новости.

В частности это касается банкоматов, работающих в режиме рециркуляции, так как конструкция таких терминалов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных денег: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.

В рекомендациях ЦБ РФ говорится также о необходимости проводить дезинфекцию банкоматов. Так, прежде чем выдавать наличные клиентам или загружать их в банкоматы, деньги нужно выдержать в банке в течение срока, который гарантирует гибель вируса.

Центробанк также рекомендует при работе с клиентами напоминать им о приоритете именно безналичной формы оплаты товаров и услуг — онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам.

На текущий момент в России общее число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек (262 из них — в столице), 17 выздоровели, порядка 93 тысяч остаются под наблюдением.

Темы: Коронавирус, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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24.03.2020, 18:57
Гость: Иван Иваныч

У вас отключается. В России нет.
24.03.2020, 18:47
Гость: .

Телеведущий:
– Господин Голдберг, расскажите, как вы стали миллионером.
– Ну когда я впервые попал в Америку, у меня было десять центов. Я купил на них два грязных яблока, вымыл и продал по десять центов каждое.
– А потом?
– Потом на эти деньги купил четыре яблока, вымыл и продал по десять центов каждое.
– А потом?
– А потом 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 яблока, в общем долгая история...
24.03.2020, 18:17
Гость: группы в WhatsApp'е, Viber'е, Telegramm'е быстро победят кор

"... в России ... 17 выздоровели" - ясно что надо сделать. Выдать первым 17 выздоровевшим денежное пособие, сухие пайки и прочее но при условии что они образуют группу в WhatsApp'е (Viber'е, Telegramm'е) вместе с несколькими врачами "семи пядей во лбу", академиками, журналистами и общественными деятелями. Обсудить как надо лечиться, выздоравливать с теми кто выздоровел. Быстро поможет, уберет вирус. Сам владелец Telegramm Павел Дуров может в этой группе побыть или посадить свою жену или сестру, включить туда главреда и владельца МК Павла Гусева, журналиста Ивана Годунова, директора Совкомбанк Дмитрия Гусева. Да, ради красного словца их включить, чтобы в рифму, это быстрая раскрутка и успех лечения, исцеления всех.
А на Западе такую же группу вылечившихся может создать Цукерберг, его жена.
На Востоке японский миллиардер которому принадлежит Viber.
Кто выздоровели вместе с врачами, академиками и журналистами обучат больных как быстрее выздороветь.
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