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«Аэрофлот» снизил тарифы на большинство рейсов внутри России

11:11 25.03.2020
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© KM.RU
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Ввиду пониженного спроса на фоне коронавируса «Аэрофлот» снизил цены почти на все рейсы внутри России. Перелеты по этим направлениям подешевели почти на 50%, пишут «Ведомости».

По данным газеты, речь идет о рейсах с вылетом в марте-мае текущего года. Так, весенние перелеты из Москвы в Санкт-Петербург стали дешевле на 40-60%. Аналогично подешевели билеты на рейсы из Москвы в Пермь, Волгоград и Сочи.

Существенное понижение цен отмечается и по авиабилетам в Казань, Новосибирск и Ростов-на-Дону. По сравнению с осенью 2019 года они потеряли в цене 15-20%. Билеты в Омск в один конец теперь можно приобрести за 3900 рублей (ранее они стоили 11 600 рублей), а в Краснодар — за 2800 рублей против 5500 рублей.

При этом стоимость билетов на некоторые внутрироссийские рейсы все же осталась без изменений. Речь, в том числе, идет о перелетах на Дальний Восток (в Хабаровск, Владивосток и т.д.). На прежнем уровне сохранились и цены на рейсы в Калининград и Симферополь. Они субсидируются из федерального бюджета.

Предполагается, что «Аэрофлот» пошел на снижение цен из-за снижения турпотока. Такая ситуация на рынке объясняется закрытием большей части зарубежных направлений в условиях пандемии.

Ранее перевозчика обвинили в завышении цен на рейсы, которыми россияне возвращаются из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В ФАС посчитали, что «Аэрофлот» пытается заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Впоследствии представитель авиакомпании  опровергла эту информацию и призвала россиян делать выводы только после проверки стоимости билетов на сайте «Аэрофлота».

Темы: Российские авиакомпании, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 14:21
Гость: Чики-брики

В Аэрофлоте рехнулись совсем, перевозят в пустом Боинге, одного пассажира !!!
25.03.2020, 12:45
Гость: В

Раз могут перевозить по этим тарифам, значит цены у них как раз в два раза и завышены. Что же наши правители не возьмут их за хвост, а нам прям не успевают вводить новые штрафы, налоги, пенсии отбирают. Теперь ясно видно кого государство наше грабит, а кого не. трогает. И зачем они нам нужны, ау люди, да откройте же вы глаза. Всё, что делает эта власть против людей, как вы не поймёте, что же вы за неё голосуете на выборах.
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