Малому и среднему бизнесу дадут отсрочку на полгода по всем налогам

17:45

Малым и средним предприятиям России дадут отсрочку на шесть месяцев по всем видам налогов, кроме НДС. Об этом в ходе телеобращения объявил президент РФ Владимир Путин.

Для микропредприятий будет предоставлена отсрочка по страховым взносам в социальный фонд. Также малый и средний бизнес, оказавшийся в сложной ситуации, получит отсрочку по банковским кредитам на тот же срок.

Глава государства призвал кабмин защитить компании от банкротства и предложил в этой связи ввести мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротствах организаций и взыскании долгов со штрафами.

При этом президент особо подчеркнул, что озвученные меры поддержки будут работать в отношении компаний, наиболее пострадавших от распространения пандемии.

«Прошу правительство и Центробанк принять дополнительные меры по обеспечению устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование», - сказал Путин.