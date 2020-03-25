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Малому и среднему бизнесу дадут отсрочку на полгода по всем налогам

17:45 25.03.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Малым и средним предприятиям России дадут отсрочку на шесть месяцев по всем видам налогов, кроме НДС. Об этом в ходе телеобращения объявил президент РФ Владимир Путин.

Для микропредприятий будет предоставлена отсрочка по страховым взносам в социальный фонд. Также малый и средний бизнес, оказавшийся в сложной ситуации, получит отсрочку по банковским кредитам на тот же срок.

Глава государства призвал кабмин защитить компании от банкротства и предложил в этой связи ввести мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротствах организаций и взыскании долгов со штрафами.

При этом президент особо подчеркнул, что озвученные меры поддержки будут работать в отношении компаний, наиболее пострадавших от распространения пандемии.

«Прошу правительство и Центробанк принять дополнительные меры по обеспечению устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование», - сказал Путин. 

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Налогообложение в России
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 21:54
Гость: Макар

А зачем? Сказано ведь- //озвученные меры поддержки будут работать в отношении компаний, наиболее пострадавших от распространения пандемии...//
Вот и делай выводы...
25.03.2020, 18:03
Гость: Саратовец

Кроме объявления, реальные механизмы, чтобы эти объявления работали продуманы и введены на местах?
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