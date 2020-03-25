Губернатор Красноярского края частично ограничил выезд из городов

12:16

Глава Красноярского края Александр Усс поручил частично ограничить выезд россиян за пределы муниципальных образований на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований (за исключением неотложных поездок)», — говорится в перечне поручений главы региона.

«Тайга.инфо» пишет, что Усс поручил главам муниципальных образований «в рамках имеющихся у них полномочий» уменьшить число выездов жителей за пределы муниципалитетов. Среди прочего, предложено сократить служебные командировки чиновников и разъяснить гражданам, что нужно отказаться от личных и деловых поездок.

«Первоначальная цитата была приведена не точно, от этого и возникла путаница из-за слова "ограничение". Ни о каком закрытии городов речь, конечно же, не идет», — сказали в пресс-службе.

Губернатор также поручил обеспечить самоизоляцию пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, перевод сотрудников на «удаленку» и предотвращать распространение слухов об инфекции. Помимо этого глава региона распорядился подготовить меры поддержки бизнесменов в сложившейся ситуации.