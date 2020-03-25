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Губернатор Красноярского края частично ограничил выезд из городов

12:16 25.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Глава Красноярского края Александр Усс поручил частично ограничить выезд россиян за пределы муниципальных образований на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований (за исключением неотложных поездок)», — говорится в перечне поручений главы региона.

«Тайга.инфо» пишет, что Усс поручил главам муниципальных образований «в рамках имеющихся у них полномочий» уменьшить число выездов жителей за пределы муниципалитетов. Среди прочего, предложено сократить служебные командировки чиновников и разъяснить гражданам, что нужно отказаться от личных и деловых поездок.

«Первоначальная цитата была приведена не точно, от этого и возникла путаница из-за слова "ограничение". Ни о каком закрытии городов речь, конечно же, не идет», — сказали в пресс-службе.

Губернатор также поручил обеспечить самоизоляцию пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, перевод сотрудников на «удаленку» и предотвращать распространение слухов об инфекции. Помимо этого глава региона распорядился подготовить меры поддержки бизнесменов в сложившейся ситуации.

Темы: Коронавирус, Красноярск, Красноярский край
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 14:13
Гость: Андрей

Так и тайга - это не парк в центре города.
25.03.2020, 13:35
Гость: деревенский дед

Размеры нашего края 2 340 000 км², Плотность‎: ‎1,21 чел. чел./км², и ка они нас ловить будут?
25.03.2020, 13:25
Гость: Андрей

В Белоруссии и Южной Корее тоже используют экспресс-тесты, но ситуация противоположная - диагнозов "коронавирус" немного, смертность низкая.
Почему в Китае так, а у этих эдак?
Все комментарии (5)
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