Губернатор Красноярского края частично ограничил выезд из городов
Глава Красноярского края Александр Усс поручил частично ограничить выезд россиян за пределы муниципальных образований на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«Принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований (за исключением неотложных поездок)», — говорится в перечне поручений главы региона.
«Тайга.инфо» пишет, что Усс поручил главам муниципальных образований «в рамках имеющихся у них полномочий» уменьшить число выездов жителей за пределы муниципалитетов. Среди прочего, предложено сократить служебные командировки чиновников и разъяснить гражданам, что нужно отказаться от личных и деловых поездок.
«Первоначальная цитата была приведена не точно, от этого и возникла путаница из-за слова "ограничение". Ни о каком закрытии городов речь, конечно же, не идет», — сказали в пресс-службе.
Губернатор также поручил обеспечить самоизоляцию пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, перевод сотрудников на «удаленку» и предотвращать распространение слухов об инфекции. Помимо этого глава региона распорядился подготовить меры поддержки бизнесменов в сложившейся ситуации.