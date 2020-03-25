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Путин отложил голосование по поправкам в Конституцию

17:27 25.03.2020
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Президент Владимир Путин объявил о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на другой срок. Об этом он заявил во время специального телеобращения к нации.

Новая дата голосования будет определена исходя из ситуации с коронавирусной инфекцией. 

Президент отметил, что все знают, насколько серьезно он относится к мнению избирателей в отношении предложенных изменений в Конституции. Он пообещал, что еще попросит россиян прийти и проголосовать по этим поправкам. Однако абсолютным приоритетом для него является "здоровье, жизнь и безопасность людей".

Он напомнил, что Россия не сможет отгородиться от коронавируса, хотя власти делают все, чтобы играть на опережение. Наибольший риск возник для пожилых людей. В связи с этим он призвал их и всех остальных максимально ограничить контакты.

Президент сказал, что безопаснее всего людям будет оставаться дома.

Ранее предполагалось, что голосование по пакету поправок в Конституцию пройдет 22 апреля, этот день предполагалось объявить выходным. Затем из законопроект о поправках дата была изъята. Как объяснили законодатели, перед вступлением поправок в силу их должен был оценить Конституционный суд. Дату голосования убрали, чтобы не предвосхищать решение КС.

Предполагалось, что поправки вступят в силу немедленно, если избиратели их одобрят. Ранее Путин подписал указ о проведении голосования 22 апреля, однако в связи с расширением эпидемии председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что плебисцит могут перенести. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем объяснил, что безопасность голосования будут оценивать специалисты, но окончательное решение примет Путин.

Темы: Конституция РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 23:38
Гость: Дык это

ты опять про свое родное заведение басни травишь?
25.03.2020, 23:17
Гость: Плюгавый Зорро

"Однако абсолютным приоритетом для него является "здоровье, жизнь и безопасность людей".
И мы знаем этих людей!
Учитывая, в какой лихорадочной спешке проталкивали очередные хотелки завклубом, в перенос не верится. Верится в обнуление, благо- есть повод.
25.03.2020, 22:47
Гость: 7 ноября перенести

а может нас с референдумом надули.
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