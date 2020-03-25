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Путин предложил обложить проценты по вкладам свыше 1 млн руб. налогом в 13%

18:22 25.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Владимир Путин предложил обложить проценты по банковским вкладам россиян свыше 1 млн рублей налогом на процентный доход в 13% и увеличить до 15% ставку налога для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета.

По словам Путина, процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом во многих странах мира.

"У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%", - заявил он в телеобращении к нации. 

Глава государства отметил, что данная мера затронет только порядка 1 процента вкладчиков. Дополнительные доходы бюджета, полученные от этих мер, предложено направлять на поддержку семей с детьми, безработным и лицам, находящимся на больничном.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 23:53
Гость: кто и как

все это будет отслеживать?
25.03.2020, 23:52
Гость: ясно же сказано

Со вкладов свыше миллиона проценты облагаются налогом.
25.03.2020, 23:48
Гость: Альфа

Грефа почему не упомянули? Ещё тот перец.
Содержание каждого члена правления СБЕРБАНКА обходится россиянам в 610 млн. руб. в год.
Это: 2500 лет работы учителем,
2000 лет работы врачом,
1500 лет работы шахтёром,
1300 лет работы профессором.
Всё идёт по методе - хочешь жни, а хочешь .....
Все комментарии (17)
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