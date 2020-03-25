Путин предложил обложить проценты по вкладам свыше 1 млн руб. налогом в 13%

18:22

Владимир Путин предложил обложить проценты по банковским вкладам россиян свыше 1 млн рублей налогом на процентный доход в 13% и увеличить до 15% ставку налога для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета.

По словам Путина, процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом во многих странах мира.

"У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%", - заявил он в телеобращении к нации.

Глава государства отметил, что данная мера затронет только порядка 1 процента вкладчиков. Дополнительные доходы бюджета, полученные от этих мер, предложено направлять на поддержку семей с детьми, безработным и лицам, находящимся на больничном.