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Россия прекращает авиасообщение с другими странами

09:28 26.03.2020
Самолет компании Transaero
© KM.RU, Кирилл Зыков
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С 27 марта 2020 года Россия прекратит регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, которые связаны с вызовом россиян из стран с широким распространением коронавируса.

«Росавиации обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ», - сообщается в поручении по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Не позднее 27 марта МИД РФ обязан направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и «Аэрофлот» сформированные по состоянию на 26 марта списки россиян, которые намерены вернуться в РФ. До 30 марта МИД должен направить информацию для организации их вывоза в Россию.

«Минтрансу, МИД России при участии Минобороны, Управления делами президента сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств с привлечением воздушных судов Минобороны, ПАО "Аэрофлот", ФГБУ "СЛО "Россия" и иных авиакомпаний», - отмечается в перечне поручений по итогам заседания.

Внешнеполитическому ведомству также поручено оказать содействие россиянам, находящимся на территории иностранных государств, до момента их возвращения в Россию за счет средств, полученных загранучреждениями МИД России от приносящей доход деятельности.

Как пишет "Интерфакс", всем, кто прилетает в Россию из других стран, в обязательном порядке будут проводит тест на наличие COVID-19 прямо в аэропорту.*

*В новость внесены изменения в 12:35

Темы: Коронавирус, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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26.03.2020, 11:53
Гость: М. Исаковский

А я остаюся с тобою родная навеки страна
Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна.
26.03.2020, 11:23
Гость: Федор

Судя по всему- гастеров вообще никто вывозить из России не будет. ...
26.03.2020, 10:13
Гость: что немцу смерть,то россиянину польза

Тут так это же польза.Самолёты уже точно не будут падать и жестко приземляться!
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