РПЦ не планирует менять порядок публичных богослужений в Москве

16:06

Русская православная церковь не будет менять порядок публичных богослужений в Москве, не смотря на рекомендацию мэра столицы Сергея Собянина на время воздержаться от посещения храмов, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"С пониманием относимся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", а также к мотивам, по которым эта рекомендация была дана. Вместе с тем пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе", - цитирует Легойду ТАСС.

Для верующих, решивших из-за коронавируса не посещать храмы, будет организована трансляция богослужения на телеканалах "Союз" и "Спас", а также в социальных сетях.

26 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге призвал верующих воздержаться от посещения религиозных объектов.