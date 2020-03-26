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РПЦ не планирует менять порядок публичных богослужений в Москве

16:06 26.03.2020
Служба в храме Христа Спасителя © KM.RU
© KM.RU
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Русская православная церковь не будет менять порядок публичных богослужений в Москве, не смотря на  рекомендацию мэра столицы Сергея Собянина на время воздержаться от посещения храмов, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"С пониманием относимся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", а также к мотивам, по которым эта рекомендация была дана. Вместе с тем пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе", - цитирует Легойду ТАСС

Для верующих, решивших из-за коронавируса не посещать храмы, будет организована трансляция богослужения на телеканалах "Союз" и "Спас", а также в социальных сетях.

26 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге призвал верующих воздержаться от посещения религиозных объектов.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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26.03.2020, 22:14
Гость: Анна

Бога штрафовать торгаши надумали? Совсем с ума сошли? Ничего при чуме в Средние века все ходили в церковь. Нашли повод для дехристианизации.
26.03.2020, 22:13
Гость: Анна

Все правильно РПЦ делает. Правильно СМирнов сказал,про то что в ИТалии запретили ходить в церковь ГОСУДАРСТВО БЕЗБОЖНОЕ. Ничего в Средневековье при чуме все ходили в церковь.
26.03.2020, 22:00
Гость: Скептик

Да они за копейку удавятся...
А за 2 - всю Россию продадут.
Привет Кире - спекулянту...
Все комментарии (16)
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