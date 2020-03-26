Когда вернется в магазины гречка

Аналитики подсчитали, что сделанных россиянами запасов среднестатистической семье хватит на 108 дней

Гречневая каша © KM.RU

Ажиотажный спрос на продукты в российских супермаркетах на фоне карантинных мер с 9 по 22 марта не прошел даром для снабжения. Оно и неудивительно, ведь, по наблюдениям аналитиков, в означенный период закупались впрок более половины покупателей. В результате сделанных ими запасов хватило бы в среднем на 108 дней вперед.

Основной удар неизбежно пришелся, естественно, на продукты длительного хранения. За пиковую неделю превышали обычный уровень продажи мясных консервов — в 38 раз, замороженной продукции — почти в 30 раз, овощей — в 29 раз, круп — 25,5 раза, сахара — 24,6 раза, соли — в 19,7 раза.

Как показал аудит Nielsen, период с 9 по 15 марта стал вторым в 2020 году по уровню потребительской активности после новогодней недели (с 1 по 7 января), сообщает РБК.

Заметнее всего выросли продажи гречки (рост на 66% к аналогичному периоду прошлого года), риса (на 64%), сахара (на 56%), мясных консервов (плюс 54%) и круп (на 38%). В непродовольственной категории лидером роста стали влажные салфетки — их продажи выросли на 54%.

В итоге мы получили в магазинах абсолютно пустые полки, на которых когда-то мирно покоились крупы. Ту же гречку в последние дни не сыщешь днем с огнем. Официально было объявлено о подорожании этого вида крупы на 3%. Но на самом деле цена на нее подскочило раза в три. Так, в Москве обычный пакет гречки, который в хорошие времена стоил 30 рублей, теперь идет во «Вкусвилле» по 100.

В настоящее время вроде бы намечается тенденция нормализации спроса на крупы, однако по магазинным полкам пока этого совершенно не заметно. Эксперты прогнозируют, что товары будут сметать еще несколько дней, но потом все придет в норму. Российские власти заверили, что дефицита продуктов не допустят и обязали супермаркеты закупаться на два месяца вперед.

Реальный рост цен на гречку начался еще осенью прошлого года, а сейчас он тем более активизировался. Так, гречка на минувшей неделе подорожала в среднем на 9575 рублей (до 50 140 рублей за тонну), хотя в марте прошлого года она стоила всего 22 380 рублей. Рис вырос в цене на 5450 рублей, до 36 653 рублей за тонну, при этом за последний год его цена практически не менялась.

Наталья Шагайда, директор Научно-исследовательского центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС считает, что гречку в России вырастили с избытком. «Запасаться крупами впрок нецелесообразно. Хранить крупу без потери качества сложно: со временем она теряет вкус, в ней могут завестись вредители, после чего, скорее всего, ее просто выбросят», – сказала «Взгляду» Шагайда. В то же время, добавляет она, скупка круп «про запас» под действием общего ажиотажа в количествах, значительно превышавших реальные потребности семей, действительно может вызвать недостаток этой продукции.

Исполнительный директор агрохолдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин тоже не видит предпосылок для «гречневого» дефицита. Эксперт приводит позицию представителей Ассоциации компаний розничной торговли: запасов круп в стране достаточно, их хватит до будущего урожая. «Все регионы России обеспечены запасами продовольствия на сроки от двух месяцев до года, а власти предпринимают вполне адекватные меры в связи с ажиотажным спросом, констатирует Гелемурзин. – Уже дано указание правительства регионам проверить и пополнить при необходимости запасы, что и делается. Торговые сети заполняют складские площади и распределительные центры необходимой продукцией… Урожай этого года даст возможность создать в России новые запасы».

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталимй Манкевич заявил, что с 23 марта спрос на гречку начал снижаться. По его мнению, никаких дополнительных мер в этом сегменте больше не потребуется. При этом он подчеркнул, что нигде в мире гречка не пользуется такой популярностью, как в России, хотя многие соседние страны (Литва, Япония, Китай, Польша) выращивают ее для экспорта, а Россия поставляла гречку в Белоруссию и страны Центральной Азии.

Ситуация с рисом еще более благоприятная. Совокупные остатки риса-сырца (а также риса-крупы в пересчете на сырец) на март составляли 309,2 тыс. тонн – на 22% больше аналогичного периода прошлого года. Однако, чтобы не было перебоев, кубанские рисоперерабатывающие заводы перешли на круглосуточный режим работы.

По данным аналитиков, на февраль 2020-го сельскохозяйственные запасы проса, риса, кукурузы и ячменя увеличились на 10-60%. А это значит, что есть надежда на хороший урожай этих культур и в этом году.