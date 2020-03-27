В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом

14:58

В администрации президента выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса", - подтвердил он. Песков добавил, что принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, с тем чтобы не дать вирусу распространиться дальше.

Отмечается, что Путин с заболевшим не контактировал.

Как пишет издание "Подъем", сотрудница администрации президента, у которой заподозрили коронавирус, отказалась комментировать ситуацию. По данным СМИ, в конце февраля Битаева была в командировке в Европе. Когда вернулась, она сдала анализы на коронавирус, и несколько дней назад из больницы пришел положительный результат.

По словам Пескова, сложившаяся ситуация лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом заранее приглашают пройти тесты на коронавирус.

В России на сегодняшний день зафиксированы 1036 случаев заболевания, три человека умерли, 45 выздоровели.