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В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом

14:58 27.03.2020
Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская
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В администрации президента выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса", - подтвердил он. Песков добавил, что принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, с тем чтобы не дать вирусу распространиться дальше.

Отмечается, что Путин с заболевшим не контактировал.

Как пишет издание "Подъем", сотрудница администрации президента, у которой заподозрили коронавирус, отказалась комментировать ситуацию. По данным СМИ, в конце февраля Битаева была в командировке в Европе. Когда вернулась, она сдала анализы на коронавирус, и несколько дней назад из больницы пришел положительный результат.

По словам Пескова, сложившаяся ситуация лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом заранее приглашают пройти тесты на коронавирус.

В России на сегодняшний день зафиксированы 1036 случаев заболевания, три человека умерли, 45 выздоровели.  

Темы: Коронавирус, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.03.2020, 23:14
Гость: tcugunder

... лучше орден Сутулова...
27.03.2020, 20:45
Гость: слонопотам

Это, чтобы вы, холопы, думали, что баре тоже болеют вашими болезнями. Типа ближе к народу. На самом деле никто там не заболел.
27.03.2020, 19:22
Гость: А тем временем,

"Нулевой пациент" в шоу-бизнесе: Лещенко мог заразить коронавирусом десятки звезд - Серова, Николаева, Баскова, Хазанова и даже Пескова. 13 марта Дмитрий Песков со своей супругой Татьяной Навкой присутствовал на Дне рождения сестры Игоря Крутого. Все гости активно жали друг другу руки, обнимались и целовались.
Кроме того, после праздника Аллы Крутой зараженный коронавирусом Лещенко принимал участие в ток-шоу Андрея Малахова.

И пошло, и поехало. В российском шоу-бизнесе начинается паника. И все из-за ....... .

Тогда Лещенко заявлял, что паника вокруг коронавируса нагнетается кем-то искусственно: "Я только что прилетел из Америки и пока ничего не знаю о проблемах в шоу-бизнесе. На мне ничего не отразилось еще. В Америке все спокойно. Там истерии по поводу коронавируса нет. Все рестораны полны. На концертах у меня были аншлаги. Не надо нагнетать! Паника никому не нужна. Я вообще считаю, что все это специально делается - нагнетается страх. Кто этим занимается - не могу сказать, я не политик и не финансист. Но мне кажется, что ситуация создана искусственно. И лучший способ избежать тяжелых последствий - продолжать жить так, как жили до всего этого".
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