«Полумеры не подходят»: бизнесмены пожаловалась Путину на беды малого бизнеса

На встрече с президентом предприниматель Анастасия Татулова со слезами на глазах высказала всё, что лежало на сердце тяжким грузом

Анастасия Татулова (слева) на встрече с президентом. Стоп-кадр с видео

Владимир Путин встретился 26 марта в Москве с представителями бизнеса. Предприниматели, среди которых были директор Mail.ru Group Борис Добродеев, гендиректор компании по производству одежды «Маманонстоп» Евгения Лазарева, основатель сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова и другие, поведали президенту о том, как выживают в условиях коронавируса, а некоторые из них просто пожаловались на невыносимые условия, в которых приходится работать.

Президент в свою очередь заявил, что в сложившейся непростой ситуации важнейшая задача — сохранение жизни и здоровья граждан, но признал - не менее важна поддержка малого и среднего бизнеса, который находится в самом сложном положении.

Весьма эмоциональным выдалось обращение к Владимиру Путину владелицы сети детских и семейных кафе «АндерСон» Анастасии Татуловой. О коллапсе, накрывшем ресторанный бизнес, она говорила раньше. В марте из-за запрета на массовые скопления людей точки питания простаивают пустыми, сотрудникам нечем платить зарплату, а отсрочку по налогам с аренды помещений общепитом готовятся объявить с апреля, но не с убыточного марта.

«Сейчас в нашей сети кафе в Москве и области работают всего десять из почти сорока, - возмущалась Татулова в интервью «КП». – Остальные закрыты, потому что выручка в них упала на 80-90 процентов. Это уводит кафе в глухой убыток. Мы каждый день готовим для властей предложения. Мы стучимся везде, где можно. Но те меры, которые объявляют чиновники, вызывают просто недоумение и ощущение издевательства».

Не ударила в грязь лицом Татулова и перед Путиным, высказав всё, что лежало на сердце тяжким грузом. Предприниматель призналась, что детские кафе раньше всех почувствовали на себе кризис, потому что бдительные мамы отменили все заказанные там заранее праздничные мероприятия еще с конца февраля. Не сомневаясь, что все когда-нибудь кончится и мы все выживем, Татулова, тем не менее, попросила у президента эффективной поддержки малого бизнеса, у которого совсем нет «подушки безопасности», поэтому на его восстановление могут уйти годы.

Вот какие меры предложила владелица семейных кафе: «Первое и главное — это изменения в налоговой системе, которые необходимы для обеих этих отраслей. Вся специфика отрасли — больше от 30% до 40% — это ФОТ [фонд оплаты труда], который не облагается НДС. Входящий продукт, который готовит отрасль, что касается общепита и общепита в детских центрах, — это 10%, либо ИП. Мы облагаемся 20% НДС, при входящем практически нулевом, то есть все эти деньги мы достаем из своего собственного кармана.

Раньше это было 18%, сейчас 20%. Мы обиваем пороги, ходим, просим. Мы разговаривали с налоговой инспекцией, они говорят: «Не к нам». С министерством экономического развития, они говорят: «Да мы за, но налоговая против». Я все понимаю, но мы же не поднимемся. И понимаете, почему нельзя это принимать потом? Это надо сделать срочно сейчас — потому что сейчас мы находимся в ситуации, когда мы принимаем решение: нам сейчас обанкротиться или дальше побарахтаться?»

Татулова подчеркнула, что предлагаемые ей меры – долгосрочные, потому что жить сначала в вечной однопроцентной, а теперь уже и отрицательной рентабельности просто невозможно. На это Путин парировал: «Это будет непростой разговор. Потому что есть фундаментальные вещи. Наши экономисты, финансисты говорят, что нельзя увеличивать количество всяких исключений в налогообложении, иначе все это налоговое дело будет растаскано по клочьям, это не будет работать эффективно, а различными исключениями будут пользоваться не только такие добросовестные предприниматели, как вы, но и эти, которые будут ползать между этими исключениями для того, чтобы иметь конкурентное преимущество перед теми, кто работает вчистую. Но тем не менее вы правы, в том, что вам надо понять перспективы того, как будет складываться ваша жизнь, ваша работа и ваш бизнес даже после того, как все эти сложности будут преодолены. Я понимаю».

Татулова ответила, что теми, кто «ползает», должен заняться ФНС и посетовала, что кафе «АндерСон» и «Шоколадницы» нет даже в реестре малого и среднего предпринимательства, потому что сама структура их бизнеса предполагает наличие тысяч сотрудников. «Надо снять это ограничение по людям, для этих отраслей оно не работает, - попросила она. – Ни для нас, ни для фитнеса не работает. Нельзя так делать, мы не в реестре даже. Нам сейчас ваша помощь даже не дойдет. Давайте рассматривать пострадавшие отрасли целиком. Пожалуйста».

Путин заверил, что эти меры уже прорабатываются.

Затронула Татулова и тему «рягуляторной гильотины» (реформа контрольной деятельности, которая с 1 января 2021 года предполагает отмену всех надзорных требований к бизнесу) «Простите за настойчивость, - заявила Татулова. – Может быть, в свободном режиме можно было бы подождать, напрячься, еще год подождать, когда заработает гильотина. Давайте сейчас. Давайте со следующего месяца. В критической ситуации очень важна скорость и риторика, которая звучит по отношению к нам. Не надо обещать, что будете сокращать людей, — пришлем прокуратуру».

В финале своего обращения Анастасия Татулова попросила Путина заменить налоговую отсрочку бизнесу на налоговые каникулы на период мер по коронавирусу. «Полумеры сейчас не подходят, - заметила она. – Сейчас подходит только то, что сейчас же нужно сделать и рассказать людям: «Ребята, будет так, давайте выбираться вместе». Мы готовы. Знаете, вот любой кризис — это очень хорошая штука для какой-то пересборки. Возможно, настал такой момент. Отношения бизнеса и власти никогда не были настолько легкими. Я не знаю, как там у сырьевого бизнеса, а вот у бизнеса такого, который на земле, никогда не было легко. Может быть, это тот момент, когда нам надо вылезти вместе, заодно. И будет какая-то новая система взаимоотношений бизнеса и государства. И мы готовы, и помогать готовы».

По итогам встречи президента с предпринимателями Анастасия Татулова поделилась с КП своими впечатлениями: «Видно, как Владимир Владимирович вникает в детали, как он владеет ситуацией. Президент действительно понимает проблемы и потом, уже после эфира, он сказал, что даст поручения правительству изучить эти вопросы... Я надеюсь, что настал наконец-то тот момент, когда власть и бизнес получили исторический шанс наконец выстроить коммуникацию. Когда беды мелкого и среднего бизнеса будут действительно волновать власть, и мы с ней будем приходить к взаимовыгодному и уважительному решению. Знаете, мне 45 лет и я всю жду – когда же, наконец, наступит время, когда я буду жить при другом отношении к предпринимателям. И я действительно чуть не расплакалась, когда говорила с президентом. Больно говорить о беде, когда не знаешь, что с ней делать».

В условиях кризиса правительство пообещало дать малым и средним предприятиям России отсрочку на шесть месяцев по всем видам налогов, кроме НДС, а также отсрочку по банковским кредитам на тот же срок. В условиях, когда этих мер явно недостаточно, Анастасию Татулову после выступления перед Владимиром Путиным назвали «гласом умирающего в России бизнеса». Но не станет ли он гласом вопиющего в пустыне?