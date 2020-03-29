Умер писатель Юрий Бондарев
В Москве на 97-м году жизни скончался советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев.
Фото: Журнальный мир
"Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь", - сказала агентству ТАСС его жена Валентина Бондарева.
Юрий Бондарев - автор рассказов, повестей «Юность командиров», «Батальоны просят огня», «Последние залпы» (1959, «Родственники», романов «Горячий снег», «Тишина», «Двое», «Берег». По его произведениям сняты одноименные фильмы - «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Тишина», «Берег» и другие.