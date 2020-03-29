]]>
]]>
Главная В России Новости

Умер писатель Юрий Бондарев

18:32 29.03.2020

В Москве на 97-м году жизни скончался советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев. 

Фото: Журнальный мир

"Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь", - сказала агентству ТАСС его жена Валентина Бондарева.

Юрий Бондарев - автор рассказов, повестей «Юность командиров», «Батальоны просят огня», «Последние залпы» (1959, «Родственники», романов «Горячий снег», «Тишина», «Двое», «Берег». По его произведениям сняты одноименные фильмы - «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Тишина», «Берег» и другие.

Темы: Литература в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.03.2020, 23:31
Гость: микроцефал

и "известные блогеры".
29.03.2020, 23:29
Гость: Беглый

Горько на самом деле, я зачитывался его рассказами ещё когда их в Юности публиковали.
Великий писатель России.
Соболезную близким и добрая память Вам Юрий.
29.03.2020, 22:49
Гость: Алевтина

Юрий Васильевич Бондарев в 1994г. публично отказался принять орден из рук Ельцина.В 1991году Ю.В.Бондарев подписал обращение "Слово к народу",где выступил с критикой Ельцина и Горбачева.Еще через 10 лет Ю.В.Бондарев вместе с другими товарищами обратился к Путину с призывом избавляться от ельцинского окружения. В 1988г. на партийной конференции писатель резко осудил очернение советского прошлого и советской действительности.Юрий Васильевич Бондарев был настоящим воином и патриотом до конца своей жизни.Слава и Вечная Память Герою Советского Союза,Русскому и Советскому Писателю Ю.В.Бондареву!
Все комментарии (20)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации