Умер писатель Юрий Бондарев

18:32

В Москве на 97-м году жизни скончался советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев.

Фото: Журнальный мир

"Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь", - сказала агентству ТАСС его жена Валентина Бондарева.

Юрий Бондарев - автор рассказов, повестей «Юность командиров», «Батальоны просят огня», «Последние залпы» (1959, «Родственники», романов «Горячий снег», «Тишина», «Двое», «Берег». По его произведениям сняты одноименные фильмы - «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Тишина», «Берег» и другие.