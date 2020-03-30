Некоторые магазины в России перестали принимать наличные из-за коронавируса

20:29

Крупные российские торговые сети решили временно отказаться от приема наличных денежных средств от покупателей в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение интернет-магазина Wildberries.

Сообщается, что соответствующее соглашение в настоящее время уже подписали многие онлайн- и офлайн-ритейлеры, среди которых «Связной», Lamoda, Ozon, «М.Видео-Эльдорадо», «Спортмастер», Avito, «Эконика» «Ситилинк» и другие. Идею также поддержала французская Leroy Merlin.

По информации издания, продавцы договорились, что торговые залы всех сетей будут временно закрыты, а товары будут выдавать в специальных пунктах, в которых одновременно сможет находиться только один человек. При этом за заказы придется расплачиваться исключительно банковскими картами. Курьерская доставка также не будет принимать наличные.

За соблюдением правил согласились следить в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

При этом в пресс-службе Wildberries заявили, что «следующим шагом, по нашему мнению, должен стать более активный переход в онлайн игроков фуд-сектора - продуктовых магазинов, в которых люди проводят много времени, выбирая товар».