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Некоторые магазины в России перестали принимать наличные из-за коронавируса

20:29 30.03.2020
Банковские карты
© KM.RU, Илья Шабардин
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Крупные российские торговые сети решили временно отказаться от приема наличных денежных средств от покупателей в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение интернет-магазина Wildberries.

Сообщается, что соответствующее соглашение в настоящее время уже подписали многие онлайн- и офлайн-ритейлеры, среди которых «Связной», Lamoda, Ozon, «М.Видео-Эльдорадо», «Спортмастер», Avito, «Эконика» «Ситилинк» и другие. Идею также поддержала французская Leroy Merlin.

По информации издания, продавцы договорились, что торговые залы всех сетей будут временно закрыты, а товары будут выдавать в специальных пунктах, в которых одновременно сможет находиться только один человек. При этом за заказы придется расплачиваться исключительно банковскими картами. Курьерская доставка также не будет принимать наличные.

За соблюдением правил согласились следить в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

При этом в пресс-службе Wildberries заявили, что «следующим шагом, по нашему мнению, должен стать более активный переход в онлайн игроков фуд-сектора - продуктовых магазинов, в которых люди проводят много времени, выбирая товар».

Темы: интернет-магазин, Коронавирус, Бутики и брендовые магазины, Интернет-магазин
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Комментарии читателей
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30.03.2020, 23:57
Гость: Ха!

Да как то пофиг всем в России как, где и чем расплачиваются евреи!
30.03.2020, 23:55
Гость: Ха!

Прямо скажем, НЕ самые популярные магазины.
30.03.2020, 23:16
Гость: таки-да

"нарушение законодательства РФ."-интерсно куда прокуратура смотрит?А, Банковский надзор цб ,отвечающий за свободное примение "своей прдукции" в стране?Что удивительно, на бумажных деньгах вирусы живут меньше чем на пластике ..неужели кнопки считывающих пластик устройств будут после каждого покупателя сан обрабатывать?
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