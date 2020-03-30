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Власти ограничили число вывозимых из-за границы россиян

22:25 30.03.2020
Пассажирский самолет © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Количество россиян, которых будут возвращать в Россию из-за границы, ограничили. Это решение было оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки», — цитирует РБК сообщение Росавиации.

Аэропорты, расположенные в других регионах России, смогут принимать ежесуточно не более 200 вернувшихся из-за границы россиян.

Ранее сегодня министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа будет сокращено с 31 марта. По его словам, такая мера нужна, чтобы каждому прилетевшему пассажиру можно было уделить больше внимания на фоне пандемии нового коронавируса, пишет ТАСС.

С 20 по 30 марта в Россию было возвращено более 155 тыс. граждан, напомнили в Росавиации.

Темы: Коронавирус, Росавиация
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.03.2020, 01:30
Гость: Не всегда везёт...

Во время эпидемии 1991 года русских из-за границы вообще не вывозили. Никого. Бежали строго самостоятельно. Часто плохо получалось, особенно в Грозном.
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