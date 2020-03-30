Власти ограничили число вывозимых из-за границы россиян

22:25

Количество россиян, которых будут возвращать в Россию из-за границы, ограничили. Это решение было оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки», — цитирует РБК сообщение Росавиации.

Аэропорты, расположенные в других регионах России, смогут принимать ежесуточно не более 200 вернувшихся из-за границы россиян.

Ранее сегодня министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа будет сокращено с 31 марта. По его словам, такая мера нужна, чтобы каждому прилетевшему пассажиру можно было уделить больше внимания на фоне пандемии нового коронавируса, пишет ТАСС.

С 20 по 30 марта в Россию было возвращено более 155 тыс. граждан, напомнили в Росавиации.