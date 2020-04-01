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Москвичей будут штрафовать на суммы от 4000 руб. за нарушение самоизоляции

20:03 1.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Мосгородума приняла закон, вводящий административные штрафы в размере 4000 рублей за нарушение гражданами режима повышенной готовности или самоизоляции и 5000 рублей за повторное нарушение или в случае, когда человек выехал из дома на автомобиле.

Также предусматривается административная ответственность для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций и предприятий общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов. Размер штрафов для должностных лиц составит от 30 000 до 40 000 рублей, а для юридических - 200 000 до 300 000 рублей.

На сайте Мосгородумы сообщается, что граждан привлекать к административной ответственности будут правоохранители, а должностных и юридических лиц – Объединение административно-технических инспекций города Москвы.

Новые штрафы вступят в силу сразу после подписания документа мэром Москвы Сергеем Собяниным и официальной публикации закона.

Темы: Коронавирус, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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02.04.2020, 02:23
Гость: Alexander der Große

Вы не правы!!! Те кто с гулянки, арендуют для себя даже не комнаты в больнице, а целые дома отдыха или санатории.
02.04.2020, 02:14
Гость: Alexander der Große

Не хочу Вас удивить, но режим самоизоляции не значит, что Вы решили самостоятельно себя изолировать. Он значит, что Вы изолированы в своём домашнем пространстве. Вместе со всеми Вашими близкими.
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ТЕПЕРЬ МОИ 2 КОПЕЙКИ: Получается, что если я соберусь на своей машине купить продукты на неделю, или на месяц, то я нарушитель? Мои знакомые врачи говорят о карантине до середины лета. Они же, но пессимисты до середины осени.
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Моя контора закрылась на карантин без оплаты за простой. И что делать? "Средний класс" грабит, "хозяева жизни" грабят, а теперь и государство привампирилось. Куда податься?
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Я даже согласен в леса уйти, но и там от налоговой не убежишь. С меня 30% (как с иностранца) не упустят. Они, уверен, даже в тайге видеокамер понаставили.
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Остались только вечные русские вопросы "Кто виноват(?) и "Что делать(?).
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Советую всем, исполняейте распоряжения правительства. Не печальтесь, лебеда со щавелем ещё никому не вредили.
02.04.2020, 00:15
Гость: Штрафовать всех !

И неважно, ловил ли ты "корону" на зарубежной гулянке, или безвылазно вкалывал в России. Надо помочь нашим топ-менеджерам, а то у них активы за границей отберут.
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