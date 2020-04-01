Москвичей будут штрафовать на суммы от 4000 руб. за нарушение самоизоляции

20:03

Мосгородума приняла закон, вводящий административные штрафы в размере 4000 рублей за нарушение гражданами режима повышенной готовности или самоизоляции и 5000 рублей за повторное нарушение или в случае, когда человек выехал из дома на автомобиле.

Также предусматривается административная ответственность для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций и предприятий общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов. Размер штрафов для должностных лиц составит от 30 000 до 40 000 рублей, а для юридических - 200 000 до 300 000 рублей.

На сайте Мосгородумы сообщается, что граждан привлекать к административной ответственности будут правоохранители, а должностных и юридических лиц – Объединение административно-технических инспекций города Москвы.

Новые штрафы вступят в силу сразу после подписания документа мэром Москвы Сергеем Собяниным и официальной публикации закона.