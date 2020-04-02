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Олег Тиньков покинул совет директоров Тинькофф банка

20:28 2.04.2020
Олег Тиньков
Фото с сайта wikipedia.org

Основной акционер TCS Group Holding Олег Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф банка, сообщает "Интерфакс".

Согласно заявлению компании, Тиньков покидает свой пост, чтобы "сосредоточиться на решении вопросов, связанных со здоровьем". Бизнесмен, владеющий 40,4% TCS Group, также сообщил о переводе прав владения этими акциями в семейный траст.

Место Тинькова занял зампред правления, директор по развитию бизнеса банка Станислав Близнюк. В связи со своим назначением, Близнюк покинул правление кредитной организации.

В правление Тинькофф банка по-прежнему входят шесть топ-менеджеров: председатель правления Оливер Хьюз, его четыре заместителя - финансовый директор Илья Писемский, директор по рискам Евгений Ивашкевич, директор платежных систем Анатолий Макешин, директор юридического департамента Валерия Павлюкова, а также главный бухгалтер, член правления Наталья Изюмова.

Предполагается, что в правление банка также будет включен вице-президент по информационным технологиям Вячеслав Цыганов после согласования его кандидатуры Банком России.

Тинькофф банк по итогам 2019 года занимает 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Темы: Банки в России, Банк Москвы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.04.2020, 22:25
Гость: С поста

- на нары.
02.04.2020, 21:21
Гость: Кстати...

В январе 2018 года Олег Тиньков был включен в «кремлёвский доклад» Минфина США — список лиц, приближённых к президенту России Владимиру Путину
02.04.2020, 21:18
Гость: Скептик

И как это отразится на коронавирусе?
Нам-то что с этого?
Кстати.
10 сентября 1996 года Олег Тиньков стал гражданином США.
Все комментарии (5)
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