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Урал рискует остаться без 10 миллионов бесплатных масок из-за таможни

23:23 2.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Поставка гуманитарной помощи Свердловской области стоимостью в 1 млн долларов может не дойти до Урала из-за бюрократических препятствий.

Владелец «Русской медной компании» (РМК) бизнесмен Игорь Алтушкин закупил для региона 10 млн медицинских масок, а также тысячи защитных халатов, очков, перчаток и термометров, чтобы безвозмездно передать правительству, больницам и другим некоммерческим организациям, пишет Znak.com.

Груз должен помочь Свердловской области и соседним регионам бороться с пандемией коронавируса COVID-19, которая набирает обороты на Урале и уже привела к дефициту защитных товаров. Рейс из Гуанчжоу в Екатеринбург был намечен на 9 апреля, однако сейчас он оказался под вопросом: по словам благотворителей, Уральская таможня требует уплатить налоги и сборы в объеме от 30% от стоимости дефицитных и востребованных в регионе товаров, что практически равноценно стоимости организации всего гуманитарного рейса.

К сожалению, на ситуацию пока не может повлиять даже руководство Свердловской области, которое написало в таможню гарантийные письма.

2 апреля Уральское таможенное управление разместило у себя на сайте ответ. В нем таможенники подтверждают, что правительство попросило их пропустить груз как гуманитарный, но эти письма не имеют юридического статуса.

«В УТУ (Уральское таможенное управление) 01 апреля 2020 поступили обращения администраций Свердловской и Челябинской областей об осуществлении разовой поставки гуманитарной помощи. Данные письма носят форму просьбы об оказании содействия и не могут являться гарантийными в юридическом смысле», - цитирует ответ уральской таможни КП.

Темы: Уральский федеральный округ, Федеральная таможенная служба РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.04.2020, 12:05
Гость: Чё!

Засиделся дома и в глазах начало "делиться"! Промойте ваши мозги хлоркой и "козлодуйство" моментально исчезнет.
03.04.2020, 11:59
Гость: Вы же

за Бандеру заплатили и не попырхнулись!
03.04.2020, 11:56
Гость: Ага!

А потом ставили к стенке без разговоров и тех, кто нарушил инструкции.
Все комментарии (19)
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