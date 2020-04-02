Урал рискует остаться без 10 миллионов бесплатных масок из-за таможни

23:23

Поставка гуманитарной помощи Свердловской области стоимостью в 1 млн долларов может не дойти до Урала из-за бюрократических препятствий.

Владелец «Русской медной компании» (РМК) бизнесмен Игорь Алтушкин закупил для региона 10 млн медицинских масок, а также тысячи защитных халатов, очков, перчаток и термометров, чтобы безвозмездно передать правительству, больницам и другим некоммерческим организациям, пишет Znak.com.

Груз должен помочь Свердловской области и соседним регионам бороться с пандемией коронавируса COVID-19, которая набирает обороты на Урале и уже привела к дефициту защитных товаров. Рейс из Гуанчжоу в Екатеринбург был намечен на 9 апреля, однако сейчас он оказался под вопросом: по словам благотворителей, Уральская таможня требует уплатить налоги и сборы в объеме от 30% от стоимости дефицитных и востребованных в регионе товаров, что практически равноценно стоимости организации всего гуманитарного рейса.

К сожалению, на ситуацию пока не может повлиять даже руководство Свердловской области, которое написало в таможню гарантийные письма.

2 апреля Уральское таможенное управление разместило у себя на сайте ответ. В нем таможенники подтверждают, что правительство попросило их пропустить груз как гуманитарный, но эти письма не имеют юридического статуса.

«В УТУ (Уральское таможенное управление) 01 апреля 2020 поступили обращения администраций Свердловской и Челябинской областей об осуществлении разовой поставки гуманитарной помощи. Данные письма носят форму просьбы об оказании содействия и не могут являться гарантийными в юридическом смысле», - цитирует ответ уральской таможни КП.