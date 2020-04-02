Путин выступил с новым телеобращением к гражданам России
Президент России Владимир Путин выступает с новым телеобращением к гражданам России по ситуации с коронавирусом.
Президент России Владимир Путин выступает с новым телеобращением к гражданам России по ситуации с коронавирусом.
Ничего удивительного, в хохланде никогда не было порядка, это только цветочки, ягодки настанут, когда "херои АТО" достанут свои заботливо утащенные стволы и начнут грабить незалежных громадян.
Самообнуленец заявил самозанятым и прочим мелким ИП-шникам, сидящим в самоизоляции, что они должны заняться самоспасением, только денег нет ни для кого из вышеозначенных.
Одно знаю точно — если "самоизоляцию" продлят как сказал гарант, то начнутся грабежи, воровство и прочие действа за ради выжить за счёт других. Сегодня наблюдал словесную перебранку, переросшую в мелкую драку в магазине на фоне психоза и паники. У людей деньги заканчиваются. Поэтому может прийти любой писец.
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