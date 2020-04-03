Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

09:49

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об уходе в отставку, сообщает РИА Новости.

"Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - в частности, заявил Илюхин.

Отмечается, что Илюхин подал заявление об отставке в связи с переходом на новую должность.

Как рассказал агентству председатель краевого законодательного собрания Валерий Раенко, данное решение никак не связано с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

"Сегодня в регионе налажена работа оперативного штаба, который принимает все необходимые решения. Обстановка — одна из самых спокойных в стране", — заявил Раенко

Плановые выборы губернатора Камчатского края состоятся в единый день голосования, который запланирован на 13 сентября.

Илюхин был губернатором с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту главы Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

В четверг об уходе в отставку объявили губернаторы Архангельской области и Республики Коми.