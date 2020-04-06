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Мишустин запретил закрывать границы между регионами России

11:24 6.04.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Перекрытие административных границ в регионах России недопустимо. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

По словам премьера, на прошлой неделе руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию.

«Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны — за выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными», — сказал Мишустин.

Он также потребовал не создавать помехи доставке товаров на дом. «В ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям», — сказал Мишустин.

Запрет на въезд ввели Чечня (там также начала действовать запрет на выезд) и Челябинская область. Кремль заявил, что не давал подобных указаний.

На 6 апреля в России зафиксировано 6343 человека с коронавирусом в 80 регионах. 406 человек выздоровели, 47 умерли.

Темы: Михаил Мишустин, Правительство России
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Комментарии читателей
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06.04.2020, 15:01
Гость: 007

Во умора! Где Кадыров и где Мишустин?!
06.04.2020, 14:18
Гость: Мишуткин

Грузите коронавирус бочками! Все равно лечить вас некому, мы все оптимизировали, Наташ.
06.04.2020, 14:03
Гость: Штурман

Все имеет границы кроме человеческой глупости. В нашем характере исторически заложено делать глупости,а потом героически их исправлять. В случае с коронавирусом глупость,а точнее безграмотность, среди глав субъектов показывают кто есть кто. Некоторые берут пример с московского градоначальника,а некоторые спешат перед батькой в пекло.
Господа правители! Коронавирус это грипп и с ней нужно бороться как с любым гриппом или иной заразой. Что бы вы не делали он все равно возьмет свое и чтобы от него меньше было вреда включите опыт СССР по борьбе с эпидемиями ящура,холеры и СПИДа.
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