Массовое убийство в Елатьме: какие уроки можно извлечь из трагедии

Возможно, нам всем пора перестать мыслить категориями дворовых разборок и повнимательнее присмотреться к «теории разбитых окон»?

32-летний житель поселка Елатьма Рязанской области убил после случайной ссоры пятерых земляков. Трагедия вызвала бурное обсуждение в Интернете



Фото: Telegram/Mash

Инцидент произошел вечером 4 апреля, в субботу. По информации СМИ, речь предположительно идет о жителе Елатьмы Антоне Франчикове.

Согласно заявлениям правоохранительных органов и предварительным реконструкциям событий, сделанных журналистами, компания из четырех молодых людей и одной девушки (супружеская пара с друзьями) шумели под окнами у Антона – отца двоих маленьких детей.

После того, как он сделал компании замечание, начался конфликт, завершившийся стрельбой в подъезде из официально зарегистрированного ружья и пятью трупами.

Виновный с места происшествия скрылся и был задержан два часа спустя. По его словам, он помнит момент убийства трех своих жертв, а гибель еще двоих выпала из его памяти.

Антон в поселке – личность достаточно известная и неоднозначная. Он – соцработник в местном психоневрологическом интернате (на данный момент находится в декретном отпуске) и «активист».

Судя по отзывам, полученным журналистами от других обитателей Елатьмы, Антон – конфликтный человек, успевший переругаться со многими земляками, причем некоторые из этих ссор были «на грани».

Например, в адрес своих интернет-оппонентов он допускал намеки, содержащие угрозы жизни. Соседи и вовсе называют парня неадекватным. А воспитатели в детском саду, в который ходил ребенок Франчикова, подозревали наличие психического расстройства у Антона – многое указывало на то, что он избивал сына.

Также подозреваемый в убийстве регулярно критиковал действующую власть, выискивал проблемы вроде неубранного снега и устраивал из-за них скандалы коммунальщикам и чиновниками.

«Социальные беды» он пытался решать опасными для жизни людей способами. Например, устраивал «засады» на водителей, едущих по трассе с включенными фарами дальнего света, и резко выруливал им навстречу, тоже включив «дальний», создавая тем самым угрозу ДТП. В свободное время молодой человек «качался».

В 2019 году Антон был осужден за демонстрацию в Интернете нацистской символики. Покопавшиеся в биографии Франчинкова блогеры и вовсе утверждают, что парень – неонацист и социопат.

Первый вопрос, который не просто всплывает, а буквально взлетает ввысь в данной ситуации - откуда у такого человека могло взяться зарегистрированное оружие.

Некоторые интернет-комментаторы обвиняют правоохранительные органы в «равнодушии». Но это вряд ли так.

Дело в том, что сам Антон в январе 2020 года жаловался в интернете на то, что правоохранители проводили у него обыск – искали незарегистрированное оружие и наркотики, но не нашли. Кроме того, сам факт привлечения его к ответственности за демонстрацию нацистской символики уже свидетельствует о том, что парень находился в поле зрения силовиков.

Так что проблема здесь вряд ли в невнимательности или равнодушии. Скорее, можно предположить, что имела место попытка избежать шума, который бы «активист» мог поднять в СМИ и Интернете. Ведь, судя по самому факту наличия ружья, официально на учете у психиатра парень явно не стоял. Поэтому повод для того, чтобы начать разбирательства, необходим был «железобетонный». А в итоге получилось то, что получилось...

Другой вопрос, который волнует комментаторов – это каким образом будущие жертвы оказались в подъезде, если ссора началась, когда они находились на улице. Блогеры и пользователи соцсетей предполагают, что конфликт успел перерасти в стадию «ты кто такой, давай выходи, а то мы поднимемся». В пользу данного предположения говорит и сам повод для ссоры.

Пока ничего нельзя утверждать наверняка, но чисто теоретически ситуация, в которой четыре молодых человека ночью в поселке отправляются «по-свойски» выяснять отношения домой к молодому человеку, сделавшему им грубое замечание с балкона, выглядит достаточно жизненно. Хотя, судя по тому, что подозреваемый сам помчался им навстречу с ружьем в руках – ему самому был только нужен повод...

Огромная проблема нашего общества заключается в том, что очень многие люди считают ниже своего достоинства привлекать к решению конфликтных ситуаций суды и полицию. Результат в данном случае – пять (или даже шесть – по информации СМИ, убитая девушка была беременна) жизней и покалеченная судьба самого стрелка (за подобные преступления на практике чаще всего дают пожизненное). Да и семье стрелявшего явно не позавидуешь.

Возможно, нам всем пора перестать мыслить категориями дворовых разборок и повнимательнее присмотреться к «теории разбитых окон»?

Если общество откажется от толерантности к мелким правонарушениям и мачизма, полиция будет активно реагировать на «админки», а законодатель, наконец, введет за них серьезное наказание – это все уверенно потянет вниз уровень преступности.

Если бы рязанский стрелок вместо ссоры на балконе с последующей стрельбой просто вызвал полицию, а она быстро бы приехала на место – конфликтная ситуация была бы исчерпана очень быстро.

Даже более того. Если бы веселая компания знала, что за ночной шум под окнами ей придется гарантированно расстаться с зарплатой за пару месяцев (на штрафы) или недельку-другую мести улицы на общественных работах, то с вероятностью в 99% она бы предпочла общаться шепотом.

Понятно, что подобные меры могут показаться кому-то непривычными и раздражающими. Но, может быть, это все-таки лучше, чем перестрелки в духе фильмов Гая Ричи из-за размолвки под подъездом?