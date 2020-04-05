Под Рязанью мужчина расстрелял пятерых человек

10:06

В поселке Елатьме Касимовского района Рязанской области 32-летний Антон Франчиков убил пятерых человек.

Фото: Telegram/Mash

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

«Между ними произошел словесный конфликт, в результате чего мужчина взял свое зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте», — цитирует сообщение следствия Газета.RU.

По данным Telegram-канал Mash, убиты были 31-летний Максим Ухов, 26-летний Илья Кондраков, 24-летний Виктор Капитанов, а также семейная пара — Евгений и Кристина Табуновы 24 и 22 лет.

Погибшие. Фото: Telegram/Mash

Трое были убиты в подъезде (Табуновой Франчиков попал в голову), а двоих жертв стрелок добивал на улице.

После преступления злоумышленник скрылся — силовикам понадобилось два часа, чтобы его найти. Для этого правоохранителям даже пришлось привлечь вертолет. В итоге Франчиков был задержан недалеко от своего дома и доставлен к следователю. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц).

В ходе расследования сотрудники СКР допросили свидетелей, а также запросили характеризующий материал на подозреваемого и провели обыск в его квартире, в ходе которого изъяли ружье.

По словам жителей Елатьмы, Франчикова многие здесь не любят, называют «ненормальным» и «отшибленным на голову».

Работал он в местном психоневрологическом диспансере, в настоящее время находился в отпуске по уходу за детьми, его жена - врач-терапевт.

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с места убийства/