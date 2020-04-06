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Правительство пообещало включить анализ на коронавирус в ОМС

16:30 6.04.2020
Фото с сайта government.ru
Фото с сайта government.ru
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Анализ на коронавирус COVID-19 будет оплачен из Фонда обязательно медицинского страхования, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава правительства подтвердил, что по программе ОМС будет оплачиваться и проведение лабораторных исследований на коронавирус.

В конце марта частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс» начали проводить платные тесты на коронавирус. В понедельник, 6 апреля, Роспотребнадзор сообщил о возможности сдать анализ на COVID-19 на дому на платной основе.

Правительство Москвы заключило соглашение с частной лабораторией «Гемотест» на выполнение тестов на коронавирус для столичных больниц. Власти рассчитывают, что благодаря сотрудничеству удастся проводить более 10 тыс. исследований в сутки.

Ранее Росздравнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирусную инфекцию компании Generium, который способен определить наличие заболевания за 40 минут с точностью 94%. По словам экспертов, это разработка повысит пропускную способность лабораторного оборудования и увеличит количество исследований в три раза.

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно.

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин, Россия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.04.2020, 17:43
Гость: Михаил1

Недавно прочитал подходящий к этому случаю афоризм. Предлагать и требовать покупать защитные маски и тесты на короновирус в период пандемии все-рано, что предлагать и требовать покупать входной билет в бомбоубежище в период войны.
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