На Украине упоминание Кутузова признали пропагандой «российского империализма»
Личность полководца Михаила Кутузова и все связанные с его именем объекты на Украине признаны пропагандой "российского империализма", пишет ТАСС со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти.
В рамках украинского закона власти теперь должны "декоммунизировать" те объекты в стране, которые носят имя полководца.
Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. По всей Украине сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Кутузова можно упоминать на Украине?
И что вам не нравится в определении? Разумеется, Кутузов служил Российской Империи, что тут не так? Кому и чему он ещё мог служить, интересно? Поэтому, если российский империализм вам нравится, то Кутузов -- ваш герой. Если же вы видите в этом империализме врага -- то вам и Кутузов враг. Вполне последовательная политика.
не вошел в состав РИ до 1809, хоть Суворов его и взял в 1790. Потом он оттуда ушел, и крепость вернули Турции.
А то, что город в составе Бессарабии в итоге оказались в составе РИ -- это заслуга не Суворова, и не Кутузова, а как ни странно Наполеона Бонапарта. Он очень хотел, чтобы Россия в лице императора Александра I поддержала его континентальную блокаду против ненавистной Англии, и всячески старался умаслить русского царя. Надавил на турок (которые от него во всем зависели), чтобы те уступили Бессарабию русским. И даже предлагал Александру ту самую австрийскую Галицию, из-за которой потом столько проблем было! Принял бы Александр этот подарок от Корсиканца -- и была бы Галиция такая же, как и Зап. Белоруссия. Но не захотел почему-то. Бессарабию взял, а от Галиции отказался. Поди пойми тех царей!
Потом Корсиканцу надоело умасливать русских -- и приключился 1812 год. Но это уже другая страничка из старого блокнота...
на бумаге
Казань брали, Астрахань брали-а там и татары жили, и башкиры, и удмурты, черемисы-марийцы, мордва-они себя мокша называют.
Сибирь БРАЛИ? А там ОТНЮДЬ не славяне жили
Не удивительно.
Мельников-Печерский в своей книге "Очерки Мордвы" пишет:
"Дикие инородцы, подчиненные прежде Казани, старались было свергнуть власть московского государя. Последовал целый ряд возмущений, известных под именем черемисских бунтов, продолжавшихся при Грозном и при Феодоре Ивановиче. Но Мордва не поднималась против русских, ее крещение и обрусение шли с успехом. Для большего успеха мордовские села стали раздавать монастырям, в той надежде, что духовные власти еще ревностнее позаботятся об ее крещении, чем служилые люди. Окрестившимся давали важные льготы от податей."
Интересно, что наибольшее количество монастырей 14-16 веков находится на мерянских, вепсских, чудских, муромских и мещерских землях. К вопросу о возникновении великороссов в сердце России.