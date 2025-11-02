На Украине упоминание Кутузова признали пропагандой «российского империализма»

Личность полководца Михаила Кутузова и все связанные с его именем объекты на Украине признаны пропагандой "российского империализма", пишет ТАСС со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти.

В рамках украинского закона власти теперь должны "декоммунизировать" те объекты в стране, которые носят имя полководца.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. По всей Украине сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.11.2025, 23:26
    Гость: А какое отношение Кутузов к Украине имел?

    И что вам не нравится в определении? Разумеется, Кутузов служил Российской Империи, что тут не так? Кому и чему он ещё мог служить, интересно? Поэтому, если российский империализм вам нравится, то Кутузов -- ваш герой. Если же вы видите в этом империализме врага -- то вам и Кутузов враг. Вполне последовательная политика.

  3. 02.11.2025, 23:22
    Гость: Измаил

    не вошел в состав РИ до 1809, хоть Суворов его и взял в 1790. Потом он оттуда ушел, и крепость вернули Турции.

    А то, что город в составе Бессарабии в итоге оказались в составе РИ -- это заслуга не Суворова, и не Кутузова, а как ни странно Наполеона Бонапарта. Он очень хотел, чтобы Россия в лице императора Александра I поддержала его континентальную блокаду против ненавистной Англии, и всячески старался умаслить русского царя. Надавил на турок (которые от него во всем зависели), чтобы те уступили Бессарабию русским. И даже предлагал Александру ту самую австрийскую Галицию, из-за которой потом столько проблем было! Принял бы Александр этот подарок от Корсиканца -- и была бы Галиция такая же, как и Зап. Белоруссия. Но не захотел почему-то. Бессарабию взял, а от Галиции отказался. Поди пойми тех царей!

    Потом Корсиканцу надоело умасливать русских -- и приключился 1812 год. Но это уже другая страничка из старого блокнота...

  5. 02.11.2025, 23:12
    Гость: да у нас татар хоть....

    Казань брали, Астрахань брали-а там и татары жили, и башкиры, и удмурты, черемисы-марийцы, мордва-они себя мокша называют.
    Сибирь БРАЛИ? А там ОТНЮДЬ не славяне жили

    Не удивительно.
    Мельников-Печерский в своей книге "Очерки Мордвы" пишет:
    "Дикие инородцы, подчиненные прежде Казани, старались было свергнуть власть московского государя. Последовал целый ряд возмущений, известных под именем черемисских бунтов, продолжавшихся при Грозном и при Феодоре Ивановиче. Но Мордва не поднималась против русских, ее крещение и обрусение шли с успехом. Для большего успеха мордовские села стали раздавать монастырям, в той надежде, что духовные власти еще ревностнее позаботятся об ее крещении, чем служилые люди. Окрестившимся давали важные льготы от податей."
    Интересно, что наибольшее количество монастырей 14-16 веков находится на мерянских, вепсских, чудских, муромских и мещерских землях. К вопросу о возникновении великороссов в сердце России.

Все комментарии (19)
Выбор читателей
В Норвегии назвали место испытания Россией ракеты «Буревестник»
© KM.RU, Кирилл Зыков
Сунь Цзы, «Война — это путь обмана»: о стратегии, которая всегда и везде приведет к победе
© KM.RU, Артем Чернов
Новым регионам России прибавят территорий и полномочий
Путин: россияне едят недостаточно рыбы и морепродуктов
Избранное
«Калинов Мост», 21 декабря, «ГлавКлуб»
Как три товарища совпадения творили: обзор книги "Творцы совпадений"
IV Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» , 2-12 мая, Гостиный двор
Игорь Растеряев «Круговорот»
Созвездие N «Химия» (интернет-сингл)
Щелочь «Робот» (интернет-сингл)
Столовые с армянским гостеприимством. Курсанты военных вузов открывают для себя национальные кухни
Песня «Пританцовывай» спасла жизнь лидеру «Северного Флота»
Мара, 10 апреля, БигБен (Тверь)
Лидер F.P.G. отстаивал чистоту русского языка в свой день рождения
«СЛОТ» 15 декабря, VK Stadium
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации