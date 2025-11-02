На Украине упоминание Кутузова признали пропагандой «российского империализма»

16:33 2.11.2025

Личность полководца Михаила Кутузова и все связанные с его именем объекты на Украине признаны пропагандой "российского империализма", пишет ТАСС со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти.

В рамках украинского закона власти теперь должны "декоммунизировать" те объекты в стране, которые носят имя полководца.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. По всей Украине сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.