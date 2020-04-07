В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил отменить проведение единых государственных экзаменов в текущем году из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Как пишет "Интерфакс", соответствующее предложение было озвучено премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе совещания думской фракции КПРФ. По его словам, сейчас ЕГЭ отсрочен больше, чем на две недели.

"Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году", - отметил он.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о переносе старта основной кампании единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня из-за COVID-19.

Согласно опубликованному в понедельник проекту приказа министерства, обязательный ЕГЭ по русскому языку назначен на 11 июня, обязательный экзамен по математике - на 15 июня, самый массовый экзамен по выбору - обществознание - предлагается объединить с химией и провести 22 июня.