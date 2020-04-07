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В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году

07:49 7.04.2020
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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил отменить проведение единых государственных экзаменов в текущем году из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Как пишет "Интерфакс", соответствующее предложение было озвучено премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе совещания думской фракции КПРФ. По его словам, сейчас ЕГЭ отсрочен больше, чем на две недели.

"Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году", - отметил он.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о переносе старта основной кампании единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня из-за COVID-19.

Согласно опубликованному в понедельник проекту приказа министерства, обязательный ЕГЭ по русскому языку назначен на 11 июня, обязательный экзамен по математике - на 15 июня, самый массовый экзамен по выбору - обществознание - предлагается объединить с химией и провести 22 июня.

Темы: Коронавирус, Министерство просвещения РФ, Образование в России
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07.04.2020, 12:51
Гость: УСПОКОЙТЕСЬ

Минпросвещения России подготовило расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и не планирует отменять его. Ранее депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) предложил премьеру Михаилу Мишустину отменить в 2020 году единый госэкзамен из-за коронавируса «как это решили американцы».

«Единый государственный экзамен отменен не будет. Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения ЕГЭ, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня»,— сказал господин Кравцов на пресс-конференции МИА «Россия сегодня». Министр рассказал, что ВПР будут проводить дома «в том режиме, в которым удобно школьникам».
07.04.2020, 12:47
Гость: да, не было бы счастья, да несчастье помогло

нас перестали кошмарить Украиной.
07.04.2020, 12:24
Гость: а как экзамены

сдавать 9-м и 11-м классам? На Второй год их оставить учиться? Смолин он вменяемый?
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