На свободу с новой внешностью: ростовский заключенный совершил дерзкий побег с подменой

Хитроумный побег Александра Погребнякова из ростовского СИЗО-5 наверняка войдет в учебники и фильмы

Коллаж kp.ru на основе фото из соцсетей участников подмены

История, происшедшая в ростовском СИЗО-5, потрясла даже бывалых оперативников. 2 февраля 2020 года подозреваемый в краже Александр Погребняков умудрился отсюда бежать, после того, как его подменил притворившийся адвокатом некий Антон Давков.

За целых два месяца сотрудники изолятора так и не заподозрили неладное – и лишь чистая случайность помогла вскрыться обману.

3 апреля ростовские полицейские задержали домушника. Случай совершенно невыдающийся, если бы не одна пикантная деталь: по отпечаткам пальцев, пойманный вор, оказывается, уже был заключен в СИЗО-5 Ростова-на-Дону по подозрению в аналогичном преступлении, сообщает Царьград.

После запроса в учреждение там подтвердили: гражданин Александр Погребняков 1992 года рождения, уроженец Узбекистана, зарегистрированный в г. Волжский Волгоградской области, действительно, согласно справке из Информационного центра, пребывает в изоляторе, куда он помещён в качестве подозреваемого в совершении преступления по части 4-й ст. 158 УК РФ (кража, совершённая группой лиц, в особо крупном размере).

Двойника преступника немедленно допросили. «В ходе сверки было установлено, что в камере №16 режимного корпуса №1 содержится под установочными данными на Александра Александровича П. другое лицо. При проведении опроса следственно-арестованного, называющего себя Александром П., последний сообщил следующие свои данные: Антон Романович Д. 1993 года рождения, уроженец г. Волгограда», - говорится в рапорте от врио начальника СИЗО-5 Магомеда Хакиева на имя и. о. начальника ГУФСИН Константина Сенокосова.

То, что провернул Погребняков, войдет в историю как настоящая спецоперация. Антон Давков пришел к нему в начале февраля в парике и очках под видом адвоката, предъявив фальшивое удостоверение, которое не вызвало подозрения у охранников. В ходе встречи с глазу на глаз они обговорили детали побега.

Визит повторился на следующий день – но на этот раз лже-адвокат поменялся с арестованным одеждой, а также отдал свои очки и парик. Поменявший внешность Погребняков беспрепятственно покинул пределы СИЗО, а Давков остался сидеть за него.

До сих пор никто не дал внятного ответа, какая выгода была Давкову сидеть за другого человека, да еще и гарантированно нарываясь на обвинение в мошенничестве и подделке документов (теперь обоим грозит по четыре года). В одних источниках намекается, что они состояли в приятельских отношениях. В других утверждается, что знакомые Погребнякова целенаправленно искали двойника за большие деньги.

Совершенно непонятно, почему подмена не вызвала подозрений у персонала ростовского СИЗО-5. «В этом СИЗО-5 шесть или семь следственных комнат и один контролёр, который не ходит и не просматривает, кто и чем там занимается, – рассказал Царьграду источник. – Потому что смысла, в принципе, нет: оттуда ведь не выйдешь, а если понадобилось, скажем, адвокату в туалет, он отводит его туда, а зека на это время – в отстойник. То есть одного последственного или заключённого в комнате не оставляют, а с адвокатом – пожалуйста, им доверяют. И со следователем тоже».

Остается загадкой, как никто не обнаружил подмены за два месяца. «Фальшивый ордер и «корочки» – это ладно, но сам ход событий просто поражает, - продолжает источник. – Да, бывает, что вместо реального преступника "загружается" кто-то из подставных: берёт на себя вину, пишет явку с повинной, но это происходит на стадии следствия, и там по большому счёту всё прозрачно. В 1990-х было, когда из СИЗО выпускали на выходные, "погулять", но то было давно. Странно ещё, что за эти два месяца подмену не обнаружил следователь по его уголовному делу, который, по идее, должен был с ним общаться, брать показания и так далее».

Возникают закономерные подозрения в том, что авантюристам помогал персонал СИЗО-5. Прецеденты в Ростовской области уже были. Так, в Миллерово некоторое время назад, по данным следствия, ночью полицейский покинул дежурный пост, чтобы встретиться с матерью подсудимого — женщина передала сотруднику ФСИН посылку, предназначенную для сына, сообщает Газета.ру. Работник изолятора осмотрел гостинец согласно правилам и обнаружил в нем ножовку. Однако мужчина не стал докладывать о находке начальству, вместо этого он беспрепятственно передал посылку арестованному гражданину. Позже с помощью данной ножовки заключенный смог перепилить решетку камеры и сбежал. В отношении сотрудника СИЗО возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Как бы то ни было, головы по итогам инцидента с подменой уже полетели. «Возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора отдела безопасности ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность)», — передает КП сообщение СУ СК Российской Федерации по Ростовской области.

Возможны чистки и на более высоком уровне. Стоит заметить, что в системе ФСИН в Ростовской области в последнее время не всё гладко. Два с лишним года назад на организации коррупционной схемы попался вместе с замом начальник регионального главка ведомства Сергей Смирнов (позже скончался в СИЗО). Взамен назначили нового – генерала Муслима Даххаева, выходца из другого региона, из Дагестана, где он в 1999-м отражал атаку боевиков Хаттаба. Но и его уволили по обвинению в разглашении гостайны.

Теперь удар может прийтись по и. о. руководителя ГУФСИН по Ростовской области, полковнику Константину Сенокосову.

