«Аэрофлот» остановил возврат денег пассажирам отмененных рейсов

19:36

«Аэрофлот» технически закрыл возможность оформить возврат денег за аннулированные из-за пандемии коронавируса билеты. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что система авиакомпании не дает сделать ни добровольный, ни вынужденный возврат. На минувшей неделе такая опция еще была, уточнили в АТОР. В ассоциации предполагают, что «Аэрофлот» вслед за многими авиакомпаниями откажется от возврата денег и перейдет на компенсацию ваучерами.

Первой в России о компенсации денег за отмененные рейсы исключительно ваучерами объявил лоукостер «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») еще 27 марта. Лоукостер сообщил, что отныне средства за отмененный рейс перечисляются на счет в личном кабинете клиента, их можно будет использовать на покупку любых билетов вплоть до 1 июля 2021 года. После этой даты «Победа» обещает вернуть неиспользованные средства деньгами, передает журнал «Компания».

Россия с 27 марта для борьбы с распространением инфекции приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Топ-менеджеры двух авиакомпаний рассказывали «Ведомостям», что из-за остановившихся продаж у перевозчиков просто нет денег на возвраты. Пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 26,6%.