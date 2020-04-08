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«Аэрофлот» остановил возврат денег пассажирам отмененных рейсов

19:36 8.04.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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«Аэрофлот» технически закрыл возможность оформить возврат денег за аннулированные из-за пандемии коронавируса билеты. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что система авиакомпании не дает сделать ни добровольный, ни вынужденный возврат. На минувшей неделе такая опция еще была, уточнили в АТОР. В ассоциации предполагают, что «Аэрофлот» вслед за многими авиакомпаниями откажется от возврата денег и перейдет на компенсацию ваучерами.

Первой в России о компенсации денег за отмененные рейсы исключительно ваучерами объявил лоукостер «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») еще 27 марта. Лоукостер сообщил, что отныне средства за отмененный рейс перечисляются на счет в личном кабинете клиента, их можно будет использовать на покупку любых билетов вплоть до 1 июля 2021 года. После этой даты «Победа» обещает вернуть неиспользованные средства деньгами, передает журнал «Компания».

Россия с 27 марта для борьбы с распространением инфекции приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Топ-менеджеры двух авиакомпаний рассказывали «Ведомостям», что из-за остановившихся продаж у перевозчиков просто нет денег на возвраты. Пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 26,6%.

Темы: Коронавирус, Россия, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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08.04.2020, 23:45
Гость: А сам что боишься

спросить своих хозяев, которые каждый день вбивают тебя рублем или баксом в кнопки клавы для дурежа на форуме?
08.04.2020, 22:11
Гость: Вона как

Платить зарплату за неработу собственник обязан, а возвратить деньги за неоказанную услугу совсем не обязательно. Маразм в государстве не воров крепчает день ото дня.
Уверен на 100% мелкого частника прокуратура заклюёт до уголовки, а отношении олигархов от аэрофлота войдут в положение, всё простят и ещё из казны, т.е. за счёт налогоплательщиков, окажут безвозмездно помощь. Как всегда у властных воров - прибыль в карман себе, а убытки в карман всем.
08.04.2020, 21:47
Гость: gvozd

мне давно интересно, почему люди не задают себе вопрос, почему именно в стране победившего либерал-социализьма самые ужасные условия труда и обслуживания клиентов?
почему именно в бывшем ссср узаконено Воровство, а на "загнивающем западе" за невыдачу зарплаты в срок например, можно оказаться в суде и в тюрьме?
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