]]>
]]>
Главная В России Новости

Число больных коронавирусом в России выросло за день на 1175 человек

11:18 8.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Материалы по теме:

По состоянию на утро 8 апреля в России зарегистрированы 1175 новых случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число заболевших выросло до 8672 человек в 81 регионе.

Больше всего заболевших в Москве (+660 человек за сутки), Подмосковье (+95), Санкт-Петербурге (+34) и Ленинградской области (+32), Марий Эл (+27), Мурманской области (+25), Краснодарском крае (+24) и Нижегородской области (+24).

За минувшие сутки от болезни умерли еще пять человек: двое в Подмосковье, по одному в Северной Осетии, Иркутской области и Хабаровском крае. За весь период распространения COVID-19 в России умерли 63 человека.

Количество выписанных из больниц пациентов увеличилось до 580 человек (+86 за сутки).

В общей сложности в России проведено более 901 тысячи тестов на коронавирус.

Темы: Коронавирус, Россия, Москва
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.04.2020, 17:41
Гость: гость

Врачам конечно доплачивать нужно!
08.04.2020, 13:20
Гость: Иван Иваныч

"Покажите документ от ВОЗ,что эта организация объявила пандемию!
Россия в ВОЗ не входит,есть только наблюдатели от нас со странными фамилиями."
______
Врут?
08.04.2020, 13:02
Гость: возможно

Рост связан совсем не с реальным ростом заболеваемости, а пропускной способности тестовых лабораторий. Была инфа что помимо Новосибирска ещё три лаборатории готовы к работе. Проскочила другая интересная информация - пропускная способность лаборатории около 300 тестов в день, при этом есть предварительная отбраковка (т.е. не всё передаётся в лаборатории).
Учитывая как у нас много врут власти, совсем не удивлюсь что через неделю-две начнут говорить об уменьшении численности заболевающих и что наступает выздоровление.
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации