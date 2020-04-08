Число больных коронавирусом в России выросло за день на 1175 человек

11:18

По состоянию на утро 8 апреля в России зарегистрированы 1175 новых случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число заболевших выросло до 8672 человек в 81 регионе.

Больше всего заболевших в Москве (+660 человек за сутки), Подмосковье (+95), Санкт-Петербурге (+34) и Ленинградской области (+32), Марий Эл (+27), Мурманской области (+25), Краснодарском крае (+24) и Нижегородской области (+24).

За минувшие сутки от болезни умерли еще пять человек: двое в Подмосковье, по одному в Северной Осетии, Иркутской области и Хабаровском крае. За весь период распространения COVID-19 в России умерли 63 человека.

Количество выписанных из больниц пациентов увеличилось до 580 человек (+86 за сутки).

В общей сложности в России проведено более 901 тысячи тестов на коронавирус.