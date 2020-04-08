Экс-главу Севастополя исключили из «Единой России» за дебош в аэропорту

13:24

Президиум генсовета «Единой России» исключил из партии экс-губернатора Севастополя, замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Решение было принято из-за действий чиновника, «несовместимых с этическими нормами партии».

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — цитирует пресс-служба слова генсекретаря генсовета партии Андрея Турчака.

По его словам, «Единая Россия» ставит вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить его за действия, «несовместимые с этическими нормами партии, передает РБК.

В воскресенье, 5 апреля, Дмитрий Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву. Сотрудники аэропорта попросили его пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон.

Сотрудники объяснили, что из-за вируса войти в здание аэропорта можно только таким путем. Чиновник в грубой форме отказался проходить досмотр, оскорбил полицейских и сотрудников авиакомпании. В отношении него составлен административный материал, который уже направлен в суд.