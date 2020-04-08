Вирус - ничто, бордюр - все: эксперты о новом скандале в Москве

20:11

В разгар эпидемии коронавируса столичные власти готовы вновь перекладывать бордюрный камень за 3,2 млрд руб.



Фото с сайта sobyanin.ru

Российская столица вновь оказалась в центре «бордюрного скандала». По сообщению ряда СМИ, Москва заключила крупнейший контракт на закупку бетонных бордюров на 3,2 млрд руб. Победителем тендера стало ООО «Бетонный завод №222», заявок от других компаний не поступало. Договор был подписан 30 марта.

Позднее появилась информация, что столичная мэрия запланировала пять тендеров, у победителей которых купит гранитные бордюры на 16 млрд 57 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, где опубликован график закупок ГБУ «Автомобильные дороги» на 2020 год.

Это означает, что в совокупности в нынешнем году власти столицы собираются потратить на бордюры 19,26 млрд рублей.

СМИ указывают на то, что бетонный завод №222 участвовал в госзакупках только один раз — в 2013 году. Предприятие входит в группу компаний «Крост», которая принадлежит Алексею Добашину. Во время выборов мэра Москвы в 2018 году он был доверенным лицом Сергея Собянина.

«Бордюрный скандал» в Москве произошел в самый разгар эпидемии коронавирусной инфекции



Ранее мэр Москвы заявил, что власти не смогут помогать всем неработающим во время карантина.

«Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», - объяснил Собянин.

По мнению политолога Алексея Шабурова, закупки, связанные с благоустройством, идут по определенному плану, формируемому на год вперед. Он предположил, что закупки бордюров также были в этом плане, и сейчас просто пришло время их совершить.

«Другой вопрос, почему власти Москвы не стали отказываться от этих планов - как, например, в Екатеринбурге, где администрация готовится отказаться от укладки гранитной плитки. Можно предположить, что траты нескольких миллиардов рублей на бордюры в мэрии Москвы сочли не настолько существенными, и экономить эти деньги даже ради борьбы с коронавирусом столичные власти не стали. Учитывая объемы московского бюджета, это может быть недалеко от истины», - заявил «Блокноту» Шабуров.

По его мнению, очевидно, что московская мэрия не учла политического аспекта: «Сейчас, когда население страны переживает тревожные времена, любые подобные шаги воспринимаются болезненно. Все расходы чиновников, не только в Москве, но и по всей стране, будут рассматривать под микроскопом и подвергать сомнению и критике.

Раньше Сергей Собянин на такую критику внимания не обращал и, судя по всему, не будет обращать и теперь. Не думаю, что для московского мэра это повлечет какие-то серьезные последствия, но в общий негативный политический фон добавится еще одна составляющая».

Замена бордюров и плитки в Москве стала уже традицией



За очередным «бордюрным скандалом» стоит важная системная проблема - бесконтрольность региональной исполнительной власти, подмявшей под себя представительные органы, заявил «Блокноту» политолог Сергей Станкевич.

«Не секрет, что главы регионов сами подбирают себе «законодателей», которые затем поют славу своим благодетелям, одаривают их любыми бюджетами и не досаждают проверками. Москва в этом смысле показывает негативный пример. Доходы городского бюджета прирастают в среднем на 8% ежегодно, со следующего года они уйдут за 3 триллиона рублей. В то же время, обсуждение бюджета в МГД - чистая профанация, а возможности контроля над расходами мизерны, почти призрачны. Именно поэтому регулярные скандалы вокруг необъяснимых бюджетных трат возникают со стороны, в публикациях СМИ. А нормальным было бы, в частности, вопрос о «бордюрном банкете» выяснить в стенах Мосгордумы. С необходимыми публичными разъяснениями», - заявил Станкевич.

Многомиллиардная замена московских бордюров вместо помощи людям, из-за поддержки которых у города «бюджеты треснут», как ни что лучше иллюстрирует весь цинизм сегодняшних взаимоотношений человека и государства, заявила «Блокноту» координатор движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова.

«Вы можете заболеть, вы можете потерять работу, умереть, но замена осенней коллекции плитки на весеннюю будет проходить строго по расписанию. Честно говоря, хоть я и не радикал, но мне кажется что сложившаяся ситуация в Москве, когда городские власти, игнорируя просьбы врачей, депутатов, общественников, так и не удосужились позаботиться о банальной вещи – бесплатных парковках для медицинского персонала, для людей, которые заняты важнейшей работой по спасению жизней, приведет к повышению градуса социальной напряженности и существенно ухудшит и без того, не самые теплые отношения москвичей и столичной мэрии», - сказала Каблинова.

По его словам, люди ощущают острое чувство несправедливого отношения к себе, часть из них, благодаря карантину и «поддержке» малого бизнеса, это те, кому уже практически нечего терять: «Как бы так не вышло, что через месяц другой, на риторический вопрос о том, не хотим ли мы как в Париже, безработные, измотанные поборами и штрафами за каждый чих горожане или озверевшие и оголодавшие мигранты, не решились дать твердый утвердительный ответ на улицах столицы».

Автор: Петр Кузнецов