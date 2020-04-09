В воинских частях проходят традиционные Дни именинника

17:09

Командиры российских воинских частей совместно с гражданскими поварами каждый месяц поздравляют «новорожденных» бойцов и организуют для них праздничные столы

Сладкие и сытные пироги, печенье, вафли, фрукты и теплые поздравления – такое внимание к именинникам проявляют повара комбинатов питания, накрывая для них вкусные столы. Так, в этом месяце в воинской части №12128 поселка Тоцкое Оренбургской области для всех солдат, у которых недавно был день рождения, устроили чаепитие с аппетитной «домашней» выпечкой.

Для именинников воинской части №63530, дислоцирующейся в Ереване, повара разнообразили праздничный обед ароматными ватрушками, сладкими пирогами, конфетами и фруктами. А на 102 военной базе в/ч №04436, расположенной в армянском городе Гюмри, в этом месяце было так много «новорожденных», что поздравления звучали сразу в нескольких столовых. Каждую из них украсили праздничными плакатами и, конечно, накрыли столы с разнообразной выпечкой не только русской, но и армянской кухни.

С того момента, как организацией питания военных занялись гражданские специалисты, произошли качественные изменений. Они не только коснулись появления различных кулинарных мероприятий, начиная от Дней именинника, заканчивая Днями национальной кухни, но и в целом изменили привычное питание солдат и офицеров. Армейский рацион стал разнообразным, сбалансированным и вкусным.

На сегодняшний день солдаты питаются по системе «шведский стол» с возможностью выбора позиций из меню. На обычный обед в столовых представлено два-три вида первых и вторых блюд, салатов и напитков. Горячее обязательно включает курицу, говядину или рыбу, а на гарнир – картофельное пюре, гречку, рис или макароны.

Также во многих воинских частях действуют салат-бары – специальные стойки с нарезкой из свежих и консервированных овощей и соусами на выбор.

Все блюда для военных проходят строгий контроль как в момент приготовления, так и перед их подачей. Суточный рацион российских бойцов составлен технологами и диетологами так, чтобы ежедневно каждый солдат получал необходимые питательные вещества, витамины и микроэлементы.

Дни именинника – приятная традиция, призванная укрепить моральный и боевой дух бойцов.

