В России появилась услуга проведения похорон в онлайн-режиме

19:31

В Подмосковье и Уфе появилась новая услуга - организация онлайн-похорон.

Для этого заказчику необходимо один раз встретиться с представителем компании и передать ему все необходимые документы. Весь остальной процесс, включая трансляцию с места погребения, проходит удаленно.

Как сообщает «Газета.ru», виртуальное прощание проходит в ритуальном зале крематория или на кладбище, а стоимость таких похорон не отличается от обычных.

При этом не все компании поддерживают данную идею. «Никаких ограничений для людей не вводили, а об услуге онлайн-похорон не задумывались. Никому из людей не понравится прощаться с близкими в таком формате», - заявили порталу «Проспект Мира» в похоронной компании «В последний путь».

В некоторых компаниях также отметили, что проводят похороны, как и раньше, а единственными проблемами является организация поминок (из-за коронавируса кафе закрыты) и трудности с установкой памятников (работники сейчас на выходных).