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В России появилась услуга проведения похорон в онлайн-режиме

19:31 9.04.2020
Фото с сайта mesnekoff.com
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В Подмосковье и Уфе появилась новая услуга - организация онлайн-похорон. 

Для этого заказчику необходимо один раз встретиться с представителем компании и передать ему все необходимые документы. Весь остальной процесс, включая трансляцию с места погребения, проходит удаленно.

Как сообщает «Газета.ru», виртуальное прощание проходит в ритуальном зале крематория или на кладбище, а стоимость таких похорон не отличается от обычных.

При этом не все компании поддерживают данную идею. «Никаких ограничений для людей не вводили, а об услуге онлайн-похорон не задумывались. Никому из людей не понравится прощаться с близкими в таком формате», - заявили порталу «Проспект Мира» в похоронной компании «В последний путь».

В некоторых компаниях также отметили, что проводят похороны, как и раньше, а единственными проблемами является организация поминок (из-за коронавируса кафе закрыты) и трудности с установкой памятников (работники сейчас на выходных).

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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10.04.2020, 06:24
Гость: ***

А СМСками можно?
10.04.2020, 00:20
Гость: А чё?

Свадьба, первая брачная ночь(последующие тоже), роды тоже всё теперь будет в онлайн-режиме? Или детей будут делать на 3Д принтере?
09.04.2020, 23:50
Гость: Двое из ларца

Можем дать покушать он-лайн. Переводите деньги, включайте гаджет, смотрите.
Все комментарии (7)
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